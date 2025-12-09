ভারতে প্রসাধনী মেলায় ২০ লাখ ডলারের রপ্তানি আদেশ পেল রিমার্ক

ভারতে প্রসাধনী মেলায় ২০ লাখ ডলারের রপ্তানি আদেশ পেল রিমার্ক
ভারতে কসমেটিকস ও স্কিনকেয়ার তথা প্রসাধনী ও ত্বক পরিচর্যায় ব্যবহৃত পণ্যের তিন দিনব্যাপী এক প্রদর্শনীতে অংশ নিয়ে ২০ লাখ মার্কিন ডলারের রপ্তানি আদেশ পেয়েছে বাংলাদেশের রিমার্ক এইচবি লিমিটেড।
৪ থেকে ৬ ডিসেম্বর ভারতের মুম্বাইয়ে জিও ওয়ার্ল্ড কনভেনশন সেন্টারে ‘কসমোপ্রফ ২০২৫’ শীর্ষক এ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এতে রিমার্ক এইচবি বাংলাদেশে উৎপাদিত বৈশ্বিক ব্র্যান্ডের চার শতাধিক কসমেটিকস ও স্কিনকেয়ার পণ্য মেলায় প্রদর্শন করে। প্রতিষ্ঠানটি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানায়। এতে বলা হয়, প্রদর্শনীতে প্রচুরসংখ্যক ক্রেতা–দর্শনার্থী রিমার্ক এইচবির বিভিন্ন পণ্য সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন এবং ব্যাপক আগ্রহ দেখিয়েছেন।
ভারতে রিমার্ক এইচবির পরিবেশক জি এম শান্তি ট্রেড লিংক প্রাইভেট লিমিটেডের পরিচালক পার্থ প্যাটেল বলেন, ‘কসমোপ্রফ প্রদর্শনীটি ভারতীয় ভোক্তা, উৎপাদক ও দর্শকদের মধ্যে আমাদের ব্র্যান্ডগুলো সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে সহায়তা করছে। আমরা প্যাকেজিং, মূল যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক বা ওইএম প্রস্তুতকারক ও ই–কমার্সের জন্য বহু লিড পেয়েছি। প্রাথমিকভাবে আমাদের লক্ষ্য বছরে ১৫ থেকে ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের রিমার্কের পণ্য ভারতের বাজারে আমদানি করা।’
পার্থ প্যাটেল বলেন, ‘আমরা এখন ভারতজুড়ে রিমার্কের পণ্য বাজারজাতকরণের কাজ করছি। এ ধরনের আন্তর্জাতিক মেলায় রিমার্কের অংশগ্রহণ খুবই ইতিবাচক দিক। এর ফলে বাংলাদেশ কোম্পানিটির সেরা মানের পণ্য সম্পর্কে ভারতীয় ক্রেতারা জানতে পারেন। ইতিমধ্যে রিমার্কের উন্নত মানের পণ্যের জন্য ভারতীয় মান সনদ নিশ্চিত হয়েছে। আমরা আশা করছি, অল্প দিনের মধ্যেই ভারতের বাজারে রিমার্কের পণ্য খুব জনপ্রিয়তা লাভ করবে।’
পার্থ প্যাটেল আরও জানান, এবারের কসমোপ্রফ ইন্ডিয়ায় রিমার্ক এইচবি নিওর, হারল্যান, ব্লেইজ ও স্কিন, ডার্মা ইউ, ক্যাভোটিন ও ইউএস লিলিসহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের প্রায় চার শতাধিক পণ্য প্রদর্শন করেছে। বিশ্বের খ্যাতনামা এসব ব্র্যান্ডের কালার কসমেটিকস ও স্কিনকেয়ার পণ্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ব্যবসায়ী ও দর্শনার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করে।
রিমার্ক গ্লোবাল এক্সপোজের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আলমগীর আলম সরকার বলেন, ‘আমাদের ব্র্যান্ডগুলো সর্বস্তরের ভোক্তাদের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এই সুদৃঢ় অবস্থানকে বিশ্বব্যাপী আরও ছড়িয়ে দিতেই আমরা প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছি। বাংলাদেশে উৎপাদিত গ্লোবাল ব্র্যান্ডের পণ্য নিয়ে অংশগ্রহণ উৎপাদন খাতে বাংলাদেশের সুনাম নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে অবদান রাখবে।’
আলমগীর আলম সরকার আরও বলেন, ‘এরই মধ্যে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়াসহ মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি বড় বাজারে রিমার্কের পণ্য রপ্তানি কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের সুবাদে আন্তর্জাতিক বাজারে রিমার্কের পণ্য রপ্তানির আরও বড় সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আশা করছি। এবারের কসমোপ্রফ থেকে নতুন রপ্তানি আদেশ বাংলাদেশে কসমেটিকস পণ্য উৎপাদনের আরেকটি মাইলফলক পার করবে বলে মনে করছি।’
রিমার্ক এইচবি জানায়, কসমোপ্রফ ইন্ডিয়া প্রদর্শনীতে ইতালি, ব্রাজিল, কোরিয়া, জার্মানিসহ ২০টি দেশের আট শতাধিক গ্লোবাল ব্র্যান্ড অংশ নিয়েছে। আয়োজকদের উদ্ধৃত করে রিমার্ক জানায়, এবারের প্রদর্শনীতে কসমেটিকস শিল্পের সঙ্গে জড়িত ১০ হাজার প্রতিনিধি ও ৫ লাখ দর্শনার্থীর সমাগম হয়েছে।
রিমার্কের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) নাজমুল আলম বলেন, সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ রিমার্ক এইচবির উৎপাদনের প্রক্রিয়া সিজিএমপি (গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিস সার্টিফিকেট) ও আইএসওর স্বীকৃতি প্রমাণ করে, ‘আমাদের সব পণ্য সর্বোচ্চ গুণগত ও নিরাপত্তা মানদণ্ড অনুসারে তৈরি করা হয়।’