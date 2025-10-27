এক দিনের ব্যবধানে সোনার দাম আবার কমল
এক দিনের ব্যবধানে দেশে সোনার দাম ভরিতে আরও সাড়ে তিন হাজার টাকা কমেছে। এতে ভালো মানের, অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম হবে ২ লাখ ৪ হাজার ২৮৩ টাকা। নতুন দর আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে কার্যকর হবে।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) আজ সোমবার সোনার দাম কমানোর এ ঘোষণা দিয়েছে। সর্বশেষ গতকাল রোববার সোনার দাম ভরিপ্রতি এক হাজার টাকা কমিয়েছিল বাজুস।
চলতি মাসে এ পর্যন্ত সব মিলিয়ে ১০ বার সোনার দাম সমন্বয় করেছে জুয়েলার্স সমিতি। প্রথম সাতবারই দাম বেড়েছে। এর মধ্যে ৭ অক্টোবর সোনার ভরিপ্রতি দাম দুই লাখ টাকার মাইলফলকে পৌঁছায়। ২০ অক্টোবর ২২ ক্যারেটের সোনার দাম বেড়ে হয় ২ লাখ ১৭ হাজার ৩৮২ টাকা, যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
বাজুসের নতুন দর অনুযায়ী, আগামীকাল থেকে হলমার্ক করা ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনা ২ লাখ ৪ হাজার ২৮৩ টাকায় বিক্রি হবে। এ ছাড়া প্রতি ভরি ২১ ক্যারেট ১ লাখ ৯৪ হাজার ৯৯৯ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৬৭ হাজার ১৪৫ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনা বিক্রি হবে ১ লাখ ৩৮ হাজার ৯৪২ টাকায়।
আজ সোমবার পর্যন্ত ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনা ২ লাখ ৭ হাজার ৯৫৭ টাকা, ২১ ক্যারেট ১ লাখ ৯৮ হাজার ৪৯৮ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৭০ হাজার ১৪৩ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনা বিক্রি হয়েছে ১ লাখ ৪১ হাজার ৪৯৬ টাকায়। সেই হিসাবে আগামীকাল থেকে প্রতি ভরি ২২ ক্যারেট সোনায় ৩ হাজার ৬৭৪ টাকা, ২১ ক্যারেটে ৩ হাজার ৪৯৯ টাকা এবং ১৮ ক্যারেটে ২ হাজার ৯৯৮ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির সোনায় ভরিতে ২ হাজার ৫৫৪ টাকা দাম কমবে।