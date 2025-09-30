শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে অনুদান দিল প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিলে অনুদান দিয়েছে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ। কোম্পানিটি তাদের ওয়ার্কার্স প্রফিট পার্টিসিপেশন ফান্ড (ডব্লিউপিপিএফ) থেকে এ অর্থ দিয়েছে।
সম্প্রতি বাংলাদেশ সচিবালয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের হয়ে অনুদানের চেক গ্রহণ করেন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সানোয়ার জাহান ভূঁইয়া। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের বিপণন পরিচালক কামরুজ্জামান কামাল ও উপমহাব্যবস্থাপক (পিআর) তৌহিদুজ্জামান।
এ বিষয়ে কামরুজ্জামান কামাল বলেন, শিল্পের উন্নয়ন ও শ্রমিক কল্যাণ একে অপরের সঙ্গে জড়িত। প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ সব সময় শ্রমিকদের উন্নয়নে কাজ করতে বদ্ধপরিকর।
কামরুজ্জামান কামাল আরও বলেন, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল দেশের শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের অনুদান এই তহবিলকে আরও শক্তিশালী করছে।
প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ ১৯৮১ সালে যাত্রা শুরু করে। খাদ্য ও পানীয়, হাউসওয়্যার পণ্য, ইলেকট্রনিকস, হালকা প্রকৌশল, তৈরি পোশাকসহ বিভিন্ন খাতে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করছে প্রতিষ্ঠানটি। বর্তমানে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপে দেড় লাখের বেশি লোক কাজ করছেন।