প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ চান বিনিয়োগকারীরা

প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ চান বিনিয়োগকারীরা
দেশে সুষ্ঠু ও টেকসই ব্যবসায়িক পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রতিযোগিতা আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের ওপর জোর দিয়েছেন বিনিয়োগকারীরা। গতকাল বৃহস্পতিবার ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ফিকি) আয়োজিত মতবিনিময় সভায় বক্তারা বলেন, প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ গড়ে উঠলে ভোক্তার স্বার্থ যেমন রক্ষা পাবে, তেমনি বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানও বাড়বে।
রাজধানীর গুলশানে ফিকি কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত ‘প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যাবলিবিষয়ক অবহিতকরণ’ শীর্ষক মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা।
সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপারসন এ এইচ এম আহসান। ফিকির সভাপতি জাভেদ আখতারের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সুমিতাভা বসু, সদস্য কোম্পানির প্রতিনিধিরা এবং প্রতিযোগিতা কমিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ এইচ এম আহসান বলেন, ‘প্রতিযোগিতা আইন মুক্তবাজার অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আইনটি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সিন্ডিকেট ও কার্টেল কার্যক্রম বন্ধ হবে, ভোক্তার স্বার্থ রক্ষা পাবে এবং বিনিয়োগ বাড়বে। এতে উদ্যোক্তারা নতুন উদ্ভাবনে উৎসাহিত হবেন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।’
সভাপতির বক্তব্যে জাভেদ আখতার বলেন, ফিকির সদস্যরা সবাই চান ব্যবসায় সুষ্ঠু প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ বজায় থাকুক। তবে আইন যেন ব্যবসার বিকাশে কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি না করে, সেটিও নিশ্চিত করতে হবে।
ফিকির নির্বাহী পরিচালক টি আই এম নুরুল কবিরের সঞ্চালনায় সভায় প্রতিযোগিতা কমিশনের কর্মকর্তারা ও ফিকির সদস্য কোম্পানির প্রতিনিধিরা আইন বাস্তবায়ন এবং সম্ভাব্য সংশোধনী বিষয়ে তাঁদের মতামত দেন।