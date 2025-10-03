গাজীপুরে চীনা গাড়ির সার্ভিস সেন্টার খুলল এনার্জিপ্যাক

গাজীপুরে চীনা গাড়ির সার্ভিস সেন্টার খুলল এনার্জিপ্যাক
এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনারেশন সম্প্রতি গাজীপুরের ভোগড়ায় (ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক) দেশে প্রথমবারের মতো চীনা গাড়ির সার্ভিস সেন্টার চালু করেছে। ‘আমারগাড়ি ৫এস সার্ভিস সেন্টার’ নামের এই সেবাকেন্দ্র থেকে গ্রাহকেরা চীনা বাণিজ্যিক বাহনের জন্য বিশেষায়িত সার্ভিসিং–সুবিধা পাবেন।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনারেশন এ তথ্য জানিয়েছে। এতে বলা হয়, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে দেশে বাণিজ্যিক বাহনের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। সেই চাহিদা পূরণ করছে বিভিন্ন চীনা প্রতিষ্ঠানের তৈরি গাড়ি। অটোমোবাইল খাতে দুই দশকের অভিজ্ঞতা নিয়ে কৌশলগত উদ্যোগ হিসেবে এনার্জিপ্যাক এই সার্ভিস সেন্টার বা সেবাকেন্দ্র চালু করেছে। এখানে পাওয়া যাবে আসল সব স্পেয়ার পার্টস বা যন্ত্রাংশ। শুধু বাস, ট্রাক, পিকআপ নয়, চীনা নির্মাণ যন্ত্রপাতিও সার্ভিসিং করা যাবে।
এ বিষয়ে এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনারেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হুমায়ুন রশীদ বলেন, ‘বাংলাদেশের অটোমোবাইল খাত দ্রুত বাড়ছে। এর ফলে আমরা বাজারে বড় ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করছি। এই প্রেক্ষাপটে দেশে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত চীনা গাড়ির জন্য একটি ওয়ান-স্টপ সার্ভিস সেন্টারের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট। আমাদের লক্ষ্য, দেশের সার্ভিস সেক্টরকে আন্তর্জাতিক মানে নিয়ে যাওয়া। এই সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে আমরা গুণগত মান, নির্ভরযোগ্যতা ও গ্রাহক সন্তুষ্টির নতুন মানদণ্ড তৈরি করতে চাই।’
এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জানায়, তাদের নতুন এই কেন্দ্র একসঙ্গে ২০টি গাড়ি সার্ভিস দেওয়ার সক্ষমতা রাখে। শুরু থেকেই এখানে ৫০ জন দক্ষ কর্মী কাজ করছেন। গ্রাহকদের জন্য থাকবে ২৪/৭ সাপোর্ট সিস্টেম। বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল অটোমোবাইল খাতে উদ্ভাবনী সমাধান দেওয়ার ধারাবাহিক যাত্রায় এ উদ্যোগকে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এনার্জিপ্যাক সারা দেশে ‘আমারগাড়ি ৫এস সার্ভিস সেন্টার’ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করেছে। এতে প্রায় এক হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে।