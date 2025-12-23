শোয়েব আখতার টাইলক্সের নতুন পণ্যদূত

শোয়েব আখতার টাইলক্সের নতুন পণ্যদূত
দেশের শীর্ষস্থানীয় কসমেটিকস, স্কিনকেয়ার ও হোমকেয়ার পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রিমার্ক-হারল্যান গ্রুপের জনপ্রিয় ব্র্যান্ড টাইলক্সের নতুন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর বা পণ্যদূত হলেন ‘রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস’ খ্যাত পাকিস্তানের সাবেক তারকা ফাস্ট বোলার শোয়েব আখতার। এর আগে দীর্ঘ সময় ধরে এ ব্র্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বাংলাদেশের সাবেক বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান।
রিমার্ক-হারল্যান গ্রুপ জানায়, এ নিয়ে শোয়েব আখতারের সঙ্গে সম্প্রতি ঢাকায় তাদের একটি চুক্তি হয়েছে। দেশের হোমকেয়ার খাতে এখন টাইলক্স একটি পরিচিত নাম। ‘ক্লিন মানেই টাইলক্স—টাইলক্স মানেই ক্লিন’ স্লোগানের নতুন বিজ্ঞাপনেও শোয়েব আখতারকে দেখা যাবে। টাইলক্স মূলত ঘরবাড়ি ও কর্মপরিবেশ পরিষ্কার, স্বাস্থ্যসম্মত ও জীবাণুমুক্ত রাখতে সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। সাধারণত ক্লিনিং প্রোডাক্টে কেমিক্যালের কড়া গন্ধ থাকে। তবে টাইলক্সের কোনো পণ্যে এমন গন্ধ নেই এবং এটি ক্ষতিকারক অ্যামোনিয়া-ফ্রি সারফেস ক্লিনিং রেঞ্জ।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে রিমার্ক-হারল্যান জানায়, টাইলক্স ব্র্যান্ডের আন্তর্জাতিক পরিসরে পরিচিতি বাড়ানোর লক্ষ্যেই শোয়েব আখতারকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর নির্বাচিত করা হয়েছে। একসময় ক্রিকেট বিশ্বে গতি, শক্তি ও আগ্রাসী মানসিকতার প্রতীক হিসেবে পরিচিতি পাওয়া শোয়েব আখতারকে টাইলক্সের মূল বার্তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন রিমার্ক-হারল্যান কর্তৃপক্ষ। এ ছাড়া তিনি ঢাকা ক্যাপিটালসের মেন্টর হিসেবে রিমার্ক-হারল্যানের অন্যতম স্পনসর ব্র্যান্ডগুলোর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবেও কাজ করবেন।
নতুন দায়িত্ব নিয়ে নিজের প্রতিক্রিয়ায় শোয়েব আখতার বলেন, ‘পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি এখন শুধু অভ্যাস নয়, বরং আমাদের দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ঘর কিংবা কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার রাখা সুস্থ থাকার প্রথম শর্ত। টাইলক্সের মতো সারফেস ক্লিনিং ব্র্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমার ক্রিকেট ক্যারিয়ারে ফিটনেস ও পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি সব সময় গুরুত্ব পেত। সাধারণ মানুষের জীবনেও এই বিষয়গুলো সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। টাইলক্স সেই সচেতনতার বার্তাই মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।’
টাইলক্সের চিফ বিজনেস অফিসার মারুফুর রহমান বলেন, সাকিব আল হাসানের মাধ্যমে স্থানীয় বাজারে টাইলক্সের যে গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছে, তার ধারাবাহিকতায় এবার আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও এই ব্র্যান্ড বিশেষ পরিচিতি লাভ করবে। কিংবদন্তি ক্রিকেটার শোয়েব আখতারের মতো আন্তর্জাতিক তারকা ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হওয়ায় এবং গুণগত মানের কারণে টাইলক্স আন্তর্জাতিক বাজারেও জনপ্রিয় হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।
রিমার্ক-হারল্যান গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাজমুল আলম বলেন, টাইলক্স হাউসহোল্ড সারফেস ক্লিনিংয়ের জন্য এমন একটি সল্যুশন, যা শুধু পরিষ্কারই করে না, বরং পরিবেশকেও রাখে সুরভিত—যাকে বলা যায় অলরাউন্ডার। তিনি বলেন, রিমার্কের এই পণ্য পরিবেশবান্ধব কারখানায় উৎপাদিত হচ্ছে।