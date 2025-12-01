জেসিআই ঢাকা ফাউন্ডার্সের নতুন সভাপতি আফসানা রহমান
জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল (জেসিআই) বাংলাদেশের স্থানীয় চ্যাপ্টার জেসিআই ঢাকা ফাউন্ডার্সের নতুন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন আফসানা রহমান। তিনি ২০২৬ সালের জন্য সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।
গত শনিবার রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টার ইনে আন্তর্জাতিক এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাধারণ সভা শেষে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে আফসানা রহমান নতুন সভাপতি নির্বাচিত হন। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
নতুন কার্যনির্বাহী কমিটিতে সহসভাপতি হয়েছেন রিফাতুল হক, সাইফুল রহমান ও মো. নফিউল হাসান। এ ছাড়া সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন আমজাদ শুভ ও কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন মাসুদ পারভেজ। কমিটিতে কয়েকজন পরিচালক নির্বাচিত হয়েছেন।
সাধারণ সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জেসিআই বাংলাদেশের ২০২৫ সালের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট কাজী ফাহাদ, বোর্ডের অন্যান্য সদস্য ও রাজধানীর বিভিন্ন চ্যাপ্টারের একাধিক স্থানীয় প্রেসিডেন্ট।
সভায় জানানো হয়, নতুন নেতৃত্বের অধীনে জেসিআই ঢাকা ফাউন্ডার্স তরুণদের ক্ষমতায়ন, নেতৃত্ব বিকাশ, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও কমিউনিটিতে বাস্তব প্রভাব সৃষ্টিকে সামনে রেখে কাজ করবে। নির্বাচিতরা ২০২৬ সালে বিভিন্ন প্রকল্প ও সদস্য উন্নয়ন কার্যক্রমে নেতৃত্ব দেবেন।
নতুন সভাপতি আফসানা রহমান বলেন, ‘আমাদের আগের কমিটির নেওয়া কিছু উদ্যোগ দেশের ভেতর ও বাইরে প্রশংসনীয় স্থান তৈরি করেছে। সদস্যদের ক্ষমতায়ন, নেতৃত্ব বিকাশ ও কমিউনিটিতে প্রভাব তৈরিতে নতুন কমিটিও কাজ করবে।’
জেসিআই ঢাকা ফাউন্ডার্স ১৮-৪০ বছর বয়সী তরুণ নাগরিকদের একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন। যাঁরা সমাজে সক্রিয় থেকে সমাজকে মানসম্মত করতে ও বদলে দিতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন।