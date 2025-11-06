বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যাটারি সোয়াপিং স্টেশন আনল বি-টেক সিনার্জি

বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যাটারি সোয়াপিং স্টেশন আনল বি-টেক সিনার্জি
বাংলাদেশে বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য বি-টেক সিনার্জি লিমিটেড এনেছে দেশের প্রথম স্মার্ট ব্যাটারি সোয়াপিং স্টেশন ও লিথিয়াম ব্যাটারি সিস্টেম। রাজধানীর বসুন্ধরার ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় চলমান ইলেকট্রিক ভেহিকল অ্যান্ড মোবিলিটি এক্সিবিশনে এটি উদ্বোধন করা হবে।
বি-টেক সিনার্জির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়েছে। আজ থেকে শুরু হওয়া এই প্রদর্শনী চলবে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, এই প্রদর্শনীতে বি-টেক সিনার্জি প্রদর্শন করছে ব্যাটারি সোয়াপিং নেটওয়ার্ক। যা ইলেকট্রিক দুই ও তিন চাকার যানবাহনের জন্য মিনিটের মধ্যে ব্যাটারি পরিবর্তনের সুবিধা দেবে। প্রচলিত চার্জিং পদ্ধতির তুলনায় এটি দ্রুত, সাশ্রয়ী ও আরও সুবিধাজনক।
বি-টেক সিনার্জির স্টলে দর্শনার্থীরা সরাসরি দেখতে পাবেন স্মার্ট চার্জিং ক্যাবিনেট, লিথিয়াম ব্যাটারি প্যাক ও ইভি কানেক্টিভিটি সলিউশনস। যা বাংলাদেশের পরিচ্ছন্ন ও টেকসই জ্বালানি যাত্রাকে আরও গতিশীল করবে।
বি-টেক সিনার্জি লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠাতা লাবিক কামাল বলেন, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে পরিচ্ছন্ন পরিবহনকে সবার জন্য সহজ ও বাস্তবসম্মত করে তোলা। বি-টেক সিনার্জির ব্যাটারি সোয়াপিং ইকোসিস্টেমের মাধ্যমে আমরা স্থানীয় উদ্যোক্তাদের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করছি। পাশাপাশি দেশের ইভি শিল্পকে এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে।