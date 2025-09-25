ঢাকায় চাকরি মেলায় তাৎক্ষণিক চাকরি পেলেন ৫৪ জন

ঢাকায় চাকরি মেলায় তাৎক্ষণিক চাকরি পেলেন ৫৪ জন
রাজধানীতে আয়োজিত দিনব্যাপী চাকরি মেলায় তাৎক্ষণিকভাবে চাকরি পেয়েছেন ৫৪ জন। এ ছাড়া সাক্ষাৎকারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন আরও ১৫৩ জন। আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর বাংলাদেশ–চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে দিনব্যাপী এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। দিন শেষে মেলার আয়োজকেরা চাকরির এ তথ্য জানান। তবে কোন কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরিপ্রার্থীরা চাকরি পেয়েছেন, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানায়নি আয়োজকেরা।
এডুকো বাংলাদেশ ও ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এই মেলার আয়োজন করেছে। ‘জব এক্সপো ২০২৫: যুবদের হাতেই ২১ শতকের নেতৃত্ব’ শীর্ষক এই চাকরি মেলায় অর্থায়ন করে চাইল্ডফান্ড কোরিয়া। সকালে দিনব্যাপী এই মেলার উদ্বোধন করেন এডুকোর এদেশীয় পরিচালক আবদুল হামিদ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নেয়ামত উল্লাহ ভূঁইয়া। তিনি বলেন, ‘যুবসমাজকে চাকরির জন্য তৈরির পাশাপাশি চাকরির বাজারের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নিতে হবে।’
দিনব্যাপী এই মেলায় অংশগ্রহণ করেছে প্রাণ–আরএফএল গ্রুপ, বিডিজবস, ওয়ালটনসহ ৩৪টি প্রতিষ্ঠান। আয়োজকেরা জানান মেলায় ৭৪৮ জন চাকরিপ্রার্থী চাকরির জন্য তাদের জীবনবৃত্তান্ত জমা দেন। তাৎক্ষণিক বাছাই শেষে ৫৪ জন চাকরি পান। আর সাক্ষাৎকারের জন্য নির্বাচিত হন ১৫৩ জন। মেলার অতিথিরা চাকরিপ্রাপ্তদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন।
দিনের দ্বিতীয় পর্যায়ে আয়োজিত কর্ম–অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান জালাল আহমেদ। এই কর্ম–অধিবেশনে আসা শিক্ষার্থী ও চাকরিপ্রত্যাশীদের পেশা নির্বাচন, সাক্ষাৎকারসহ চাকরির ক্ষেত্রে জরুরি বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।
দিনের শেষভাগে সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সাইদুর রহমান। যুবকদের পরিশ্রমের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তিনি বলেন, মেলায় এসে চাকরি পাওয়া একটি অসাধারণ অভিজ্ঞতা। এ বয়সে কাজ করতে হবে। বাবা-মা বা প্রতিষ্ঠান যে কাজ দেবে, তা উৎসাহ নিয়ে করতে হবে।
সমাপণী অনুষ্ঠানে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ সচিব কে এম কবিরুল ইসলাম বলেন, ‘বাংলাদেশের স্কুল–কলেজে চায়না ভাষা শেখানো প্রয়োজন। কারণ চীনের বাজার বড় হচ্ছে, তাদের লোক লাগবে। বাংলাদেশ থেকে তারা লোক নেবেও। তাই চাকরির ক্ষেত্রে শুধু দেশের মধ্যে না, দেশের বাইরেও চেষ্টা করতে হবে।’
চাকরি মেলায় আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান নাজনীন কাউসার চৌধুরী, যুব ও ক্রীড়া সচিব মো. মাহবুব উল আলম এবং ইএসডিওর নির্বাহী পরিচালক মো. শহীদ-উজ জামান প্রমুখ।