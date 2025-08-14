ঢাকায় সুতা, কাপড় ও সরঞ্জামের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী শুরু

ঢাকায় সুতা, কাপড় ও সরঞ্জামের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী শুরু
বিভিন্ন ধরনের সুতা, কাপড় ও সরঞ্জামের এক আন্তর্জাতিক প্রদশর্নী ঢাকার বসুন্ধরা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটিতে (আইসিসিবি) আজ বৃহস্পতিবার শুরু হয়েছে। চার দিনব্যাপী এই প্রদর্শনী প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত সবার জন্য উন্মুক্ত।
‘১১তম ইয়ার্ন, ফেব্রিক্স অ্যান্ড অ্যাকসেসরিজ শো-২০২৫’ শীর্ষক এই প্রদর্শনীতে ১০০টির বেশি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ১৩০টি স্টলে অংশ নেবে। অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের তৈরি বিভিন্ন ধরনের সুতা, কাপড় ও পোশাক খাতের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম প্রদর্শন করবে। প্রদর্শনীটির আয়োজন করেছে এএসকে ট্রেড অ্যান্ড এক্সিবিশনস প্রাইভেট লিমিটেড।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএপিএমইএ) সভাপতি মো. শাহরিয়ার, বিজিএমইএর পরিচালক কাজী মিজানুর রহমান, এএসকে ট্রেড অ্যান্ড এক্সিবিশনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) টিপু সুলতান ভূঁইয়া প্রমুখ।
বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, ‘এক ছাদের নিচে দেশি-বিদেশি নানা প্রতিষ্ঠানের স্টল থাকায় এ ধরনের প্রদর্শনীর মাধ্যমে কোনো রকম মধ্যস্বত্বভোগী ছাড়াই সরাসরি সরবরাহকারীর কাছ থেকে পণ্য বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকে। ফলে তুলনামূলক স্বল্প ব্যয়ে মানসম্মত পণ্য কেনা যায়।’