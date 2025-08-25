শিল্প

১০ দিনের অনলাইন আবাসন মেলা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

‘সুযোগ এসেছে আবার, ঘরে বসেই স্বপ্নের আবাস খোঁজার’ স্লোগানে অষ্টমবারের মতো শুরু হয়েছে ‘ডিবিএল সিরামিকস অনলাইন আবাসন মেলা’। এই মেলার মাধ্যমে গ্রাহকেরা ঘরে বসেই জমি, ফ্ল্যাট ও বাণিজ্যিক প্রকল্পের খোঁজ নিতে পারবেন। এ ছাড়া বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে গৃহঋণ নেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু করা যাবে।

১০ দিনের এই মেলায় ৩৮টি আবাসন প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে। মেলায় এসব প্রতিষ্ঠানের ২৫৬টি প্রকল্পের ২ লাখ ৮৩ হাজার কাঠা প্লট, ৫ হাজার ২৩০টি ফ্ল্যাট ও ৪ লাখ ১২ হাজার বর্গফুট বাণিজ্যিক জায়গা বা স্পেস বিক্রির জন্য প্রদর্শিত হচ্ছে। abashonmela.pro ওয়েবসাইটে আগামী ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ মেলা চলবে।

অনলাইন আবাসন মেলাটির আয়োজন করেছে প্রথম আলো ডটকম। আজ সোমবার বিকেলে রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে এই মেলা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান। তিনি বলেন, ‘প্রথম আলো যখন এই অনলাইন আবাসন মেলা শুরু করে তখন এটি বাংলাদেশের জন্য একটি অভিনব উদ্যোগ ছিল। অনলাইন আবাসন মেলা আয়োজনের মধ্য দিয়ে আমরা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছি।’

মতিউর রহমান আরও বলেন, ‘আবাসন খাত এখন সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এর বড় কারণ, এক বছর আগে দেশে বড় রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়ে গেছে। যেকোনো রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাব ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিফলিত হয়। আমাদের আশা, আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন রাজনৈতিক সরকার আসবে। তারা মোটামুটিভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার পরিবেশ তৈরি করতে পারলে আমরা সামনে এগিয়ে যেতে পারব।’

অনলাইন আবাসন মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান।আজ রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে।
ছবি: প্রথম আলো

এবারের মেলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ডিবিএল সিরামিকস। মেলার কৌশলগত অংশীদার হয়েছে আবাসন ব্যবসায়ীদের সংগঠন রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব)। বিশেষ সহযোগী হিসেবে আছে আসবাবের ব্র্যান্ড হাতিল। এ ছাড়া ইস্টার্ন ব্যাংক ব্যাংকিং পার্টনার, আইপিডিসি ফাইন্যান্স ফাইন্যান্সিয়াল পার্টনার এবং সি পার্ল বিচ রিসোর্ট অ্যান্ড স্পা কো-পার্টনার হয়েছে।

রিহ্যাবের সভাপতি মো. ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, অনলাইন আবাসন মেলার মাধ্যমে আবাসন খাতে একধরনের জাগরণ এসেছে। রিহ্যাবের সদস্যরাও এই মেলায় অংশ নিতে আগ্রহী। ভবিষ্যতে এই মেলায় আগ্রহ আরও বাড়বে। এর কারণ, ঘরে বসেই পছন্দের ফ্ল্যাট খুঁজে নেওয়া যাচ্ছে।

রিহ্যাব সভাপতি আরও বলেন, ‘দেশের আবাসন খাতকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে মূল সমস্যা ড্যাপ (বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা)। নতুন ড্যাপের প্রজ্ঞাপন হওয়ার পর থেকেই আবাসন খাতে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। এতে ঢাকা শহরের ৮০ শতাংশ এলাকায় নতুন ভবন নির্মাণে উচ্চতা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। আশার কথা হচ্ছে, ১০ আগস্ট ড্যাপ সংশোধনে একটি বৈঠক হয়েছে। এতে আমরা কিছুটা আশান্বিত। আগামী মাসের মধ্যে সংশোধন চূড়ান্ত হলে ব্যবসায়ীরা কাজ করতে পারবেন।’

বক্তব্য দেন রিহ্যাবের সভাপতি মো. ওয়াহিদুজ্জামান।
ছবি: প্রথম আলো

ডিবিএল গ্রুপের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) ও গ্রুপ সিইও এম এ কাদের বলেন, ‘বিশ্ব দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশে নিজের বাসায় কিংবা বিদেশে বসেও অনলাইনে নিজের পছন্দের ফ্ল্যাট ও প্লট খুঁজে পাওয়া যাবে। এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য প্রথম আলোকে ধন্যবাদ।’ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, ‘আমি খুবই ইতিবাচক। রাতের পর সকালে সূর্য ওঠে। আমরা সেই দিনের অপেক্ষায় আছি। আমার মনে হয় না, এ জন্য আমাদের লম্বা সময় অপেক্ষা করতে হবে।’

বক্তব্য দেন ডিবিএল গ্রুপের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) ও গ্রুপ সিইও এম এ কাদের
ছবি: প্রথম আলো

আরও বক্তব্য দেন আইপিডিসি ফাইন্যান্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রিজওয়ান দাউদ শামস, ইস্টার্ন ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ সালেকিন ইব্রাহীম, হাতিলের উপমহাব্যবস্থাপক (বিক্রয় ও বিপণন) মো. খোরশেদ আলম, অঙ্গন ডেভেলপমেন্টসের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট সাদাত হোসেন সেলিম, ছুটি রিসোর্টের চেয়ারম্যান মোস্তফা মাহমুদ আরিফি, হক হোম অ্যান্ড বিল্ডার্সের এমডি এমদাদুল হক সবুজ, অনওয়ার্ড ডেভেলপারসের উপদেষ্টা মো. এজাজ মোরশেদ চৌধুরী ও স্বপ্ননিবাস গ্রুপের এমডি মোহাম্মদ সোলাইমান।

এ ছাড়া প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক, রিহ্যাবের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি লিয়াকত আলী ভূঁইয়া, হাতিলের পরিচালক শফিকুর রহমান, প্রথম আলোর চিফ ডিজিটাল বিজনেস অফিসার এ বি এম জাবেদ সুলতান প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম আলো ডটকমের আয়োজনে অনলাইন আবাসন মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিদের সঙ্গে অংশগ্রহণ প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তারা। আজ রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে
ছবি: প্রথম আলো

সবশেষে মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিদের হাতে বিশেষ সম্মাননা স্মারক তুলে দেন প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান, রিহ্যাবের সভাপতি মো. ওয়াহিদুজ্জামান ও ডিবিএল সিরামিকসের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এ কাদের।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সংগীত পরিবেশন করেন খৈয়াম সানু সন্ধি ও মাশা ইসলাম। এ ছাড়া ছিল স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ান তারেক মাহমুদের পরিবেশনা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রথম আলোর ডিজিটাল বিজনেস বিভাগের সহকারী মহাব্যবস্থাপক রুহুল আমিন।

এবারের অনলাইন আবাসন মেলায় অংশ নেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—আমিন মোহাম্মদ ফাউন্ডেশন, র‍্যাংগস প্রোপার্টিজ, এডিসন রিয়েল এস্টেট, ট্রপিক্যাল হোমস, অনওয়ার্ড ডেভেলপারস, আনোয়ার ল্যান্ডমার্ক, এশিয়ান ডুপ্লেক্স টাউন, অঙ্গন প্রোপার্টিজ, জেবিএস হোল্ডিংস, নর্থ সাউথ গ্রুপ, ক্রিডেন্স হাউজিং, স্বপ্ননিবাস অ্যাসেটস, ভাইয়া গ্রুপ, ছুটি রিসোর্ট, কনকর্ড গ্রুপ, নেস্ট ডেভেলপমেন্টস, দোয়েল ডেভেলপমেন্ট প্রোপার্টিজ, টিম ডেভেলপারস, এমিন্যান্স টেকনোলজিস, ইউনিমাস হোল্ডিংস, হক হোম অ্যান্ড বিল্ডার্স ও পিনাকী হোল্ডিংস।

