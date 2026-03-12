সোনার দাম ভরিতে কমেছে ৩,৩২৪ টাকা
বিশ্ববাজারে সোনার দাম উত্থান–পতনের মধ্যেই রয়েছে। এর প্রভাব দেশেও পড়ছে। আজ বৃহস্পতিবার সোনার দাম ভরিতে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ৩২৪ টাকা কমেছে। নতুন দর আজ সকালেই কার্যকর হয়েছে।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি আজ সকালে সোনার দাম কমানোর ঘোষণা দেয়। তার আগে গতকাল বুধবার সোনার দাম বেড়েছিল ভরিপ্রতি ২ হাজার ২১৬ টাকা। তাতে ভালো মানের অর্থাৎ, ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম বেড়ে দাঁড়ায় ২ লাখ ৭০ হাজার ৪৩০ টাকায়।
নতুন দর অনুযায়ী, আজ ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম কমে দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৬৭ হাজার ১০৬ টাকায়। এ ছাড়া ২১ ক্যারেট ভরিতে ২ লাখ ৫৪ হাজার ৯৭৫ টাকা, ১৮ ক্যারেট ২ লাখ ১৮ হাজার ৫৮৩ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম কমে হয়েছে ১ লাখ ৭৮ হাজার ৪০১ টাকা।
নতুন দাম কার্যকরের আগে গতকাল পর্যন্ত ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি ২ লাখ ৭০ হাজার ৪৩০ টাকা, ২১ ক্যারেট ২ লাখ ৫৮ হাজার ১২৪ টাকা, ১৮ ক্যারেট ২ লাখ ২১ হাজার ২৬৬ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম ছিল ১ লাখ ৮০ হাজার ৬১৭ টাকা ভরি। তার মানে, ২২ ক্যারেটে ৩ হাজার ৩২৪ টাকা, ২১ ক্যারেটে ৩ হাজার ১৪৯ টাকা, ১৮ ক্যারেটে ২ হাজার ৬৮৩ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনার ভরিতে দাম কেমেছে ২ হাজার ২১৬ টাকা।
সোনার পাশাপাশি রুপার দামও কমেছে। গতকাল ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম ছিল ৬ হাজার ৭০৭ টাকা। আজ ৩৫০ টাকা কমে এক ভরি রুপার দাম দাঁড়িয়েছে ৬ হাজার ৩৫৭ টাকা।