ইয়াংওয়ান করপোরেশন পেল ডব্লিউসিডি ভিশনারি অ্যাওয়ার্ডস

বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় করপোরেট প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ নারী নেতৃত্বের সমন্বয়ে গঠিত যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংগঠন ওমেন করপোরেট ডিরেক্টরসের (ডব্লিউসিডি) ভিশনারি অ্যাওয়ার্ড সম্মাননা পেয়েছে ইয়াংওয়ান করপোরেশন। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই সম্মাননা গ্রহণ করেন ইয়াংওয়ান করপোরেশনের চেয়ারম্যান কিহাক সাংছবি: ইয়াংওয়ানের সৌজন্যে

বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় করপোরেট প্রতিষ্ঠানের নারী পরিচালকদের নিয়ে গঠিত যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংগঠন ওমেন করপোরেট ডিরেক্টরসের (ডব্লিউসিডি) ভিশনারি অ্যাওয়ার্ড সম্মাননা পেয়েছে কোরিয়ার বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান ইয়াংওয়ান করপোরেশন। এক বিজ্ঞপ্তিতে ইয়াংওয়ান এ তথ্য জানিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নারী নেতৃত্ব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসংস্থানে অবদানের জন্য ‘ইমার্জিং লিডারশিপ’ বিভাগে এ সম্মাননা পেয়েছে ইয়াংওয়ান করপোরেশন। প্রথম কোরিয়ান কোম্পানি হিসেবে ইয়াংওয়ান ডব্লিউসিডির এ সম্মাননা পেয়েছে। ৬ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের একটি হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ সম্মাননা গ্রহণ করেন ইয়াংওয়ান করপোরেশনের চেয়ারম্যান কিহাক সাং। বাংলাদেশেও ইয়াংওয়ানের কার্যক্রম রয়েছে। ১৯৮০-র দশকে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে উৎপাদন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে ইয়াংওয়ান।

বিশ্বের বৃহত্তম নারী করপোরেট পরিচালকদের সংগঠন বা নেটওয়ার্ক ডব্লিউসিডি এ বছর তাদের যাত্রা শুরুর ২৫ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করছে। সংগঠনটিতে বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন করপোরেট প্রতিষ্ঠানের ৩ হাজার ৭০০ জন নারী বোর্ড সদস্য বা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী, নির্বাহী ও বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ যুক্ত রয়েছেন। এটির সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে। সংগঠনটি বিশ্বজুড়ে করপোরেট প্রতিষ্ঠানের পর্ষদে নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি, করপোরেট সুশাসনের উন্নয়ন ও টেকসই নেতৃত্ব প্রসারে কাজ করে।

প্রতিবছর ডব্লিউসিডি ভিশনারি অ্যাওয়ার্ডস প্রদান করে। এমন প্রতিষ্ঠানকে এই অ্যাওয়ার্ডসের জন্য নির্বাচিত করা হয়, যেসব প্রতিষ্ঠান করপোরেট সুশাসন, বৈচিত্র্য ও টেকসই নেতৃত্বে অনন্য ভূমিকা পালন করে।

প্রথম কোরিয়ান কোম্পানি হিসেবে এই সম্মাননা গ্রহণকালে ইয়াংওয়ান করপোরেশনের চেয়ারম্যান কিহাক সাং বলেন, ‘এই সম্মাননা আমাদের প্রতিষ্ঠানের সব নারী কর্মীর জন্য একটি স্বীকৃতি। নারীদের সমান সুযোগই আমাদের প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী ও অন্যদের চেয়ে এগিয়ে যেতে সহায়তা করেছে। আমরা এমন একটা পৃথিবীর স্বপ্ন দেখি যেখানে নারী-পুরুষ উভয়ই সমানভাবে সম্মানিত ও ক্ষমতায়িত হবে।’

বিজ্ঞপ্তিতে ইয়াংওয়ান জানিয়েছে, প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রতিষ্ঠানটি মানুষকেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনা নীতি অনুসরণ করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটির কোরিয়ান সদর দপ্তরে প্রায় ৭০ শতাংশ কর্মী নারী। ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে (বিভাগীয় প্রধান বা তার ঊর্ধ্বে) নারী কর্মী প্রায় ৬০ শতাংশ। এ ছাড়া নারী কর্মীদের গড় চাকরির মেয়াদ পুরুষ কর্মীদের তুলনায় প্রায় দেড় বছর বেশি।

