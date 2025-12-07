ফিকির নতুন সভাপতি হচ্ছেন রুপালী হক চৌধুরী
বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সংগঠন ফরেন ইনভেস্টর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফআইসিসিআই বা ফিকি) নতুন সভাপতি হয়েছেন বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রুপালী হক চৌধুরী। সংগঠনটির বর্তমান সভাপতি জাভেদ আখতারের স্থলাভিষিক্ত হবেন তিনি। এর আগেও তিনবার ফিকির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন রুপালী হক চৌধুরী।
ফিকির নতুন কমিটির জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন নেসলে বাংলাদেশ পিএলসির চেয়ারম্যান ও এমডি দীপাল আবেইউক্রেমা এবং সহসভাপতি হয়েছেন লাফার্জহোলসিম বাংলাদেশে পিএলসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মোহাম্মদ ইকবাল চৌধুরী। নতুন কমিটি ২০২৬-২৭ মেয়াদে দায়িত্ব পালন করবে।
রাজধানীর হোটেল লো মেরিডিয়েনে আজ রোববার ফিকির ৬২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হয়। এতে আগামী ২ বছরের জন্য ১৫ সদস্যের নতুন পরিচালনা পর্ষদের নাম ঘোষণা করা হয়। রুপালী হক চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন নতুন কমিটি আগামী ১ জানুয়ারি দায়িত্ব নেবে। ফিকির পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।
নবনির্বাচিত সভাপতি রুপালী হক চৌধুরী তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ‘বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক রূপান্তরে অবদান রাখার লক্ষ্যে ফিকিকে আরও শক্তিশালী ভূমিকা পালনে আমি বদ্ধপরিকর।’ তিনি আরও বলেন, ‘নতুন পরিচালনা পর্ষদ, সদস্য কোম্পানি এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে নিয়ে আমরা ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, প্রয়োজনীয় নীতি সংস্কার এবং ভবিষ্যৎ প্রস্তুতি, প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির দিকে দেশের অগ্রযাত্রায় অবদান রাখতে চাই।’
বিদায়ী সভাপতি জাভেদ আখতার পরিচালনা পর্ষদ বলেন, ‘গত দুই বছর ফিকির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করা আমার জন্য অত্যন্ত সম্মানের বিষয় ছিল। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সময় আমরা একসঙ্গে বহু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ এগিয়ে নিয়েছি, যা বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নয়ন এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে।’