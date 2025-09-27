সোনার দাম কমেছে, ভরি ১ লাখ ৯৩ হাজার টাকা
টানা কয়েক দফা বৃদ্ধির পর এবার কিছুটা কমেছে সোনার দাম। এ দফায় প্রতি ভরিতে দাম কমেছে ১ হাজার ৮৯০ টাকা। তাতে ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম কমে দাঁড়াবে প্রায় ১ লাখ ৯৩ হাজার টাকা।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) আজ শনিবার রাতে সোনার দাম কমানোর এই সিদ্ধান্তের কথা জানায়। বাজুস জানিয়েছে, স্থানীয় বাজারে খাঁটি সোনার দাম কমায় নতুন করে দর সমন্বয় করা হয়েছে। সোনার নতুন দাম আগামীকাল রোববার থেকে কার্যকর হবে।
এর আগে সর্বশেষ ২৩ সেপ্টেম্বর সোনার দাম বেড়ে ১ লাখ ৯৪ হাজার ৮৫৯ টাকায় ওঠে। এটিই ছিল এখন পর্যন্ত সোনার সর্বোচ্চ দাম।
জুয়েলার্স সমিতির তথ্যানুযায়ী, দেশের বাজারে আগামীকাল রোববার থেকে ভালো মানের এক ভরি, অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের হলমার্ক করা সোনা কিনতে খরচ করতে হবে ১ লাখ ৯২ হাজার ৯৬৯ টাকা বা প্রায় ১ লাখ ৯৩ হাজার টাকা। প্রতি ভরি ২১ ক্যারেট সোনা ১ লাখ ৮৪ হাজার ১৯৮ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৫৭ হাজার ৮৮৪ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনা ১ লাখ ৩১ হাজার ৪৫ টাকায় বিক্রি হবে।
এদিকে আজ শনিবার পর্যন্ত প্রতি ভরি ২২ ক্যারেট সোনা ১ লাখ ৯৪ হাজার ৮৫৯ টাকা, ২১ ক্যারেট ১ লাখ ৮৬ হাজার ৬ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৫৯ হাজার ৪২৪ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনা ১ লাখ ৩২ হাজার ৩৫১ টাকায় বিক্রি হয়েছে। আগামীকাল থেকে ২২ ক্যারেট সোনার দাম ভরিতে ১ হাজার ৮৯০ টাকা, ২১ ক্যারেটে ১ হাজার ৮০৮ টাকা এবং ১৮ ক্যারেটে ১ হাজার ৫৪০ টাকা দাম কমবে। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম ভরিতে ১ হাজার ৩০৬ টাকা কমবে।