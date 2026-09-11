শিল্প

ঢাকায় চলছে খাদ্যপণ্যের প্রদর্শনী, শনিবার শেষ দিন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে স্টল ঘুরে দেখেন খাদ্যমন্ত্রী আফরোজা খানম।ছবি: বাপার সৌজন্যে

রাজধানী ঢাকায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে খাদ্যপণ্য, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতের যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির প্রদর্শনী। গত বৃহস্পতিবার শুরু হওয়া তিন দিনের এই প্রদর্শনীর শেষ দিন কাল শনিবার।

পূর্বাচলের ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) বাপা ফুডপ্রো ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো নামে এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বাংলাদেশ অ্যাগ্রো-প্রসেসরস অ্যাসোসিয়েশন (বাপা) ও রেইনবো এক্সিবিশন অ্যান্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড (রিমস) যৌথভাবে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। এবারের প্রদর্শনীটি মেলার ১১তম আসর।

মেলায় বাংলাদেশসহ ২৭টি দেশের ২০০টি ব্র্যান্ড অংশ নিয়েছে, যেখানে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের চার হাজারের বেশি আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতিভিত্তিক সমাধান প্রদর্শন করছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন খাদ্যমন্ত্রী আফরোজা খানম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাপার সভাপতি মাহবুব আনাম, এক্সপো আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান ও প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান আহসান খান চৌধুরী, বাপার সাধারণ সম্পাদক ছৈয়দ মুহাম্মদ শোয়াইব হাছান, কোষাধ্যক্ষ মিনহাজ আহমেদ প্রমুখ।

আয়োজকেরা জানান, সকাল ১০টা থেকে শুরু হয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত দর্শনার্থী ও ব্যবসায়ীদের জন্য মেলা উন্মুক্ত থাকবে। প্রদর্শনীতে স্বাগতিক বাংলাদেশ ছাড়াও আলজেরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, চীন, ফ্রান্স, জার্মানি, ভারত, জাপান, মালয়েশিয়া, নেদারল্যান্ডস, দক্ষিণ কোরিয়া, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রসহ ২৭টি দেশের প্রতিনিধিরা তাদের পণ্য ও প্রযুক্তি প্রদর্শন করছেন।

মেলায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর অটোমেশন, রোবোটিকস, স্মার্ট ফ্যাক্টরি, কোডিং ও মার্কিং, কোল্ড চেইন, লজিস্টিকস এবং টেকসই প্যাকেজিং প্রযুক্তির মতো বিষয়গুলো বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। প্রদর্শনীর পাশাপাশি কারিগরি অধিবেশন ও সেমিনারে অংশ নিচ্ছেন শিল্পোদ্যোক্তা ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা।

জানতে চাইলে বাপার সাধারণ সম্পাদক ছৈয়দ মুহাম্মদ শোয়াইব হাছান প্রথম আলোকে বলেন, খাদ্যপণ্য উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রদশর্নীতে আসছেন। প্রথম দুই দিনে দশনার্থীর সংখ্যার ছিল ৩ হাজারের বেশি।

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