বেক্সিমকোর বন্ধ কারখানা চালুর উদ্যোগ
বেক্সিমকো গ্রুপের বন্ধ কারখানাগুলো পুনরায় চালু করার জন্য জাপানের রিভাইভাল নামক একটি প্রতিষ্ঠান ২৪৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে যাচ্ছে। এই উদ্যোগে রিভাইভালের সাথে যুক্ত রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ইকোমিলি। সরকার এই যৌথ বিনিয়োগে সম্মতি দিয়েছে এবং ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সাক্ষরের অপেক্ষায় রয়েছে, যেখানে রিভাইভাল, জনতা ব্যাংক ও বেক্সিমকো অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রাথমিকভাবে ১৫টি কারখানা চালুর চেষ্টা চলছে। বুয়েট ইনভেস্টমেন্ট নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আরও ১০ কোটি ডলার ঋণের ব্যবস্থা করা হবে।