চট্টগ্রাম থেকে পাইপে ঢাকায় গেল ৫ কোটি লিটার ডিজেল

চট্টগ্রাম থেকে পাইপে ঢাকায় গেল ৫ কোটি লিটার ডিজেল
চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় পাইপলাইনে জ্বালানি তেল সরবরাহ প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। গত দেড় মাসে পরীক্ষামূলকভাবে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় প্রায় পাঁচ কোটি লিটার ডিজেল পাঠানো হয়েছে পাইপলাইনে। জ্বালানি খাতের সরকারি কোম্পানি পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা এই তেল সরবরাহ করেছে। আগামী ১৬ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে পাইপলাইনে তেল সরবরাহের এ কার্যক্রম উদ্বোধনের কথা রয়েছে।
পাইপলাইনে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় জ্বালানি তেল পরিবহনে ২০১৬ সালে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছিল বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি)। কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল ২০২০ সালে। তিন দফা মেয়াদ বাড়ানোর পর প্রকল্পটির কাজ শেষ হয়েছে চলতি বছরের মার্চে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় বেড়েছে ৮৩৮ কোটি টাকা। প্রকল্পসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, প্রকল্পটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হলে পাইপলাইনে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় বছরে সর্বোচ্চ ২৭ লাখ টন বা ৩১৭ কোটি লিটার ডিজেল সরবরাহ করা যাবে।
বিপিসি সূত্র জানায়, গত ২২ জুন পরীক্ষামূলকভাবে পাইপে ডিজেল সরবরাহের কাজ শুরু হয়। ৪ আগস্ট পর্যন্ত ৪ কোটি ৮২ লাখ লিটার ডিজেল সরবরাহ করা হয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে জ্বালানি সরবরাহ করতে গিয়ে তেমন ত্রুটি পাওয়া যায়নি। ফলে ১৬ আগস্ট বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান সরবরাহ কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করবেন—এমনটাই কথা রয়েছে।
* প্রকল্পটি নেওয়া হয় ২০১৬ সালে, কয়েক দফা মেয়াদ বাড়িয়ে শেষ হয় গত মার্চে।
* শুরুতে ব্যয় ধরা হয়েছিল ২ হাজার ৮৬১ কোটি টাকা।
* শেষ পর্যন্ত প্রকল্পে খরচ বেড়ে দাঁড়ায় ৩ হাজার ৬৯৯ কোটি টাকা।
* দেশে জ্বালানি তেলের গড় চাহিদা বছরে ৬৫ লাখ টন।
* সর্বশেষ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সরবরাহ করা হয় ৬৭ লাখ টন।
* ঢাকা বিভাগেই জ্বালানি তেলের ব্যবহার মোট চাহিদার ৪০ শতাংশ।
বর্তমানে দেশে জ্বালানি তেলের গড় চাহিদা বছরে ৬৫ লাখ টন। সর্বশেষ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সরবরাহ করা হয়েছে ৬৮ লাখ টন। এর মধ্যে ৬৩ শতাংশই ডিজেল। ঢাকা বিভাগেই জ্বালানি তেলের ব্যবহার মোট চাহিদার ৪০ শতাংশ। বর্তমানে ঢাকায় তেল পরিবহনের জন্য প্রথমে চট্টগ্রামের পতেঙ্গা থেকে নদীপথে নারায়ণগঞ্জের গোদনাইল ও ফতুল্লা ডিপোতে নেওয়া হয়। এরপর সেখান থেকে সড়কপথে ঢাকায় তেল পরিবহন করা হয়। পরিবহনে ব্যবহৃত হয় প্রতি মাসে প্রায় ১৫০টি ছোট-বড় জাহাজ। এতে বছরে ২০০ কোটি টাকার মতো খরচ হচ্ছে। পাইপলাইনে আনুষ্ঠানিকভাবে তেল সরবরাহ শুরু হলে পরিবহন খরচ কমে আসবে।
প্রকল্পের নথিতে বলা হয়েছে, প্রতিবছর প্রকল্প থেকে ৩২৬ কোটি টাকা আয় হবে। পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ, ফুয়েল, বিদ্যুৎ বিল, জমির ভাড়াসহ কিছু খাতে ব্যয় হবে ৯০ কোটি টাকা। তাতে প্রতিবছর সাশ্রয় হবে ২৩৬ কোটি টাকা। বিনিয়োগ উঠে আসবে ১৬ বছরের মধ্যে।
এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক মো. আমিনুল হক বলেন, বর্তমানে নৌ ও সড়কপথে ডিজেল পরিবহনে বছরে খরচ হচ্ছে বছরে ৩২৬ কোটি টাকা। পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন শুরু হলে এই খরচ আর লাগবে না। তবে পাইপলাইনটির রক্ষণাবেক্ষণে বছরে খরচ হবে ৯০ কোটি টাকা। সেই হিসাবে বছরে সাশ্রয় হবে ২৩৬ কোটি টাকা।
নথিপত্র অনুযায়ী, পাইপলাইনের দুটি অংশ রয়েছে। একটি অংশ চট্টগ্রাম নগরের পতেঙ্গা থেকে ফেনী, কুমিল্লা, চাঁদপুর, মুন্সিগঞ্জ হয়ে নারায়ণগঞ্জের গোদনাইল ডিপো পর্যন্ত। দ্বিতীয় অংশটি গোদনাইল থেকে ফতুল্লা পর্যন্ত। পাইপলাইন ছাড়াও প্রকল্পের আওতায় বুস্টার পাম্প, ৯টি জেনারেটরসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম রয়েছে।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, শুরু থেকে প্রকল্পটি নিয়ে বেকায়দায় ছিল বিপিসি। দফায় দফায় মেয়াদ বাড়িয়েও কাজ যেমন শেষ করা যায়নি, তেমনি বাড়াতে হয়েছে ব্যয়। শুরুতে ব্যয় ধরা হয়েছিল ২ হাজার ৮৬১ কোটি টাকা। শেষ পর্যন্ত সেই ব্যয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩ হাজার ৬৯৯ কোটি টাকায়। বিপিসির এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড।
বিপিসি সূত্র জানায়, শুরুতেই প্রকল্পে কিছু পরিবর্তন এসেছিল। এসব পরিবর্তন সংযোজন করে অনুমোদন নেওয়া হয়েছিল ২০২০ সালে। এরপর ওই বছর নির্মাণকাজ শুরু হয়। কিন্তু করোনা মহামারির কারণে প্রায় এক বছর কাজ বন্ধ ছিল। অন্যদিকে প্রকল্পের ৯০ শতাংশ সরঞ্জাম এসেছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে। এর মধ্যে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে আমদানিপ্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছিল। ফলে ডলার ও সরঞ্জামের মূল্যবৃদ্ধির কারণে প্রকল্পের ব্যয় বেড়েছে।
প্রকল্পটির বিষয়ে বিপিসির চেয়ারম্যান মো. আমিন উল আহসান সম্প্রতি প্রথম আলোকে বলেন, পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শেষে শিগগিরই পাইপলাইনের মাধ্যমে জ্বালানি সরবরাহপ্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে। এ পাইপলাইনের মাধ্যমে সহজে, নিরাপদে ও সাশ্রয়ীভাবে তেল সরবরাহ করা যাবে। অপচয়ও কমবে।