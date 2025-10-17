আগামী বছর ব্যাংক ঋণের সুদহার কমবে, আশা বাণিজ্য উপদেষ্টার
বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেছেন, ব্যাংকঋণের উচ্চ সুদহার ব্যবসার জন্য বাধা। আগামী বছরের শুরুর দিকে সুদের হার কমবে। কমার হার হবে অনেক।
বিদায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ব্যবসার পরিবেশ সূচক বা ক্লাইমেট ইনডেক্স (বিবিএক্স) প্রতিবেদনের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন।
ব্যবসায়ী নেতাদের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, ‘এনবিআরের নিরীক্ষা কোনো সমস্যা না। তবে নিরীক্ষা কী প্রক্রিয়ায় হচ্ছে, সেটি সমস্যা। যখন আপনি নিরীক্ষার বিরুদ্ধে কথা বলবেন, তখন মনে হবে আপনি কমপ্লায়েন্স মানতে চাইছেন না।’ তিনি ব্যবসায়ীদের কমপ্লায়েন্স মানার অনুরোধ জানান।
বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, ‘দুর্নীতিও ব্যবসার জন্য বড় প্রতিবন্ধকতা। পৃথিবীর সব জায়গাতেই দুর্নীতি আছে। আমরা দুর্নীতির পথকে কঠিন করে তুলতে পারি।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমি তিনটি মন্ত্রণালয় সমন্বয় করছি। সেখানে কিছু হলে সুনির্দিষ্ট করে বলুন। আমি ব্যবস্থা নেব।’
রাজধানীর গুলশানে এমসিসিআই কার্যালয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনটির সভাপতি কামরান টি রহমান। অনুষ্ঠানে বিবিএক্স প্রতিবেদনের বিস্তারিত তুলে ধরেন বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান এম মাসরুর রিয়াজ।
এমসিসিআইয়ের সভাপতি কামরান টি রহমান বলেন, বিবিএক্স বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতা তুলে ধরছে। এটি নীতিনির্ধারক, বিনিয়োগকারী ও উন্নয়ন অংশীদারদের দেশের বেসরকারি খাতের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ উভয়ই বুঝতে সাহায্য করে।
পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মাসরুর রিয়াজ বলেন, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে। অবিলম্বে সেদিকে নজর দেওয়া ও সংস্কার কার্যক্রম হাতে নেওয়া প্রয়োজন।
বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রির (বিসিআই) সভাপতি আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী পারভেজ বলেন, ‘রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না এলে ব্যবসায়ীদের মধ্যে আস্থা আসবে না। বিনিয়োগ হবে না। আমদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতাও বাড়বে না।’
বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশের এমডি রূপালী চৌধুরী বলেন, ‘বছরের পর বছর ব্যবসায় লোকসান দেখানোর কারণেই কিন্তু ন্যূনতম করপোরেট কর বসেছে। কষ্ট হলেও আমাদের কমপ্লায়েন্ট হতে হবে। আমাদের একজন আরেকজনকে বিশ্বাস করতে হবে।’
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন জাপান এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশনের (জেট্রো) বাংলাদেশের প্রতিনিধি কাজুয়াকি কাতাওকা ও ঢাকার অস্ট্রেলিয়া হাইকমিশনের ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কমিশনার বেন কারসন।