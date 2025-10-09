নাসা গ্রুপের শ্রমিকের বকেয়া পরিশোধে প্রশাসক নিয়োগ

নাসা গ্রুপের শ্রমিকের বকেয়া পরিশোধে প্রশাসক নিয়োগ
নাসা গ্রুপের শ্রমিক–কর্মচারীদের বকেয়া বেতন–ভাতা পরিশোধে একজন প্রশাসক নিয়োগ দিয়েছে সরকার। প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের (ডিআইএফই) অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক ও সরকারের যুগ্ম সচিব আরিফ আহমেদ খান।
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের শ্রম শাখা থেকে গতকাল বুধবার ডিআইএফইর মহাপরিদর্শক আরিফ আহমেদ খানকে প্রশাসক পদে নিয়োগ করার অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) এক মামলায় আদালতের আদেশে এই প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
১৯৯০ সালে এলিফ্যান্ট রোডের ছোট কারখানা দিয়ে যাত্রা শুরু করা নাসা গ্রুপ দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। তাদের মোট শিল্পকারখানার সংখ্যা ৩৪। এসব কারখানায় কাজ করেন প্রায় ৩০ হাজার কর্মী।
নাসা গ্রুপের চেয়ারম্যান আলোচিত ব্যবসায়ী নজরুল ইসলাম মজুমদার। বিদায়ী আওয়ামী লীগ সরকারের ঘনিষ্ঠ এই ব্যবসায়ী গত বছরের আগস্টে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর আত্মগোপনে চলে যান। তবে গত বছরের ১ অক্টোবর তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কয়েকটি দুর্নীতির মামলায় আসামি করা হয় তাঁকে। নজরুল ইসলাম মজুমদারের অনুপস্থিতিতে নাসার কারখানাগুলোয় অস্থিরতা শুরু হয়। ফলে বেতন–ভাতা বকেয়া পড়তে থাকে।
গত ২৩ সেপ্টেম্বর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে শ্রমিক, মালিক ও সরকার পক্ষের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ত্রিপক্ষীয় সভায় নাসা গ্রুপের ১৬টি কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হয়। সভায় বলা হয়, বিদ্যুৎ–গ্যাসের সংকট ও ক্রয়াদেশ না থাকায় ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে এসব কারখানার সব কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। বন্ধ কারখানাগুলোর মধ্যে রয়েছে আশুলিয়ার নিশ্চিন্তপুর এলাকায় ১০টি, গাজীপুরে দুটি, চট্টগ্রাম ইপিজেডে দুটি ও কুমিল্লা ইপিজেডে দুটি কারখানা।
চুক্তি অনুসারে, কারখানার কর্তৃপক্ষ ১৫ অক্টোবর আগস্টের বকেয়া বেতন–ভাতা (মজুরি) ও ৩০ অক্টোবর সেপ্টেম্বরের বকেয়া বেতন–ভাতা (মজুরি) পরিশোধ করবে। এ ছাড়া বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী, প্রত্যেক পূর্ণ বছর চাকরির জন্য ৩০ দিনের মূল মজুরি ও মাতৃত্বকালীন ছুটির টাকা পরিশোধ করা হবে। শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের এই অর্থ আগামী ৩০ নভেম্বর পরিশোধ করা হবে। কোনো শ্রমিককে তথ্যভান্ডারে কালোতালিকাভুক্ত করা যাবে না।