টানা তিন দিনের দরবৃদ্ধিতে সোনার ভরি ছাড়াল আড়াই লাখ টাকা

টানা তিন দিনের দরবৃদ্ধিতে সোনার ভরি ছাড়াল আড়াই লাখ টাকা
দেশের বাজারে এবার টানা তিন দিন সোনার দামে রেকর্ড হয়েছে। নতুন করে এক দিনের ব্যবধানে ভরিপ্রতি সোনার দাম সর্বোচ্চ ৮ হাজার ৩৩৯ টাকা বাড়বে। এতে সোনার দামে নতুন এক মাইলফলক স্পর্শ করবে। এক ভরি সোনা কিনতে লাগবে এখন আড়াই লাখ টাকার বেশি। এটিই দেশের ইতিহাসে সোনার সর্বোচ্চ দাম।
সোনার নতুন এই দাম আজ বৃহস্পতিবার থেকে সারা দেশে কার্যকর হবে। গতকাল বুধবার রাত নয়টায় সোনার এই মূল্যবৃদ্ধির ঘোষণা দেয় বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি বা বাজুস। এ নিয়ে টানা তিন দিনে সোনার দাম ভরিতে ১৩ হাজার ৫৮৮ টাকা বাড়ছে। প্রতি দিনই সোনার দামে নতুন রেকর্ড হয়েছে। গতকাল পর্যন্ত সোনার দাম ছিল ২ লাখ ৪৪ হাজার টাকা।
জুয়েলার্স সমিতি বলছে, স্থানীয় বাজারে খাঁটি সোনার দাম বেড়েছে। তাই নতুন করে সোনার দাম সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মূলত বৈশ্বিক বাজারে সোনার দাম অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় দেশেও দাম বেড়েছে। গতকাল বিশ্ববাজারে প্রতি আউন্স সোনার দাম উঠেছে ৪ হাজার ৮০০ ডলারে। এই দর ইতিহাসের সর্বোচ্চ।
নতুন দর অনুযায়ী, আজ বৃহস্পতিবার থেকে দেশের বাজারে ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম হবে ২ লাখ ৫২ হাজার ৪৬৭ টাকা। এ ছাড়া ২১ ক্যারেট ২ লাখ ৪০ হাজার ৯৭৮ টাকা, ১৮ ক্যারেট ২ লাখ ৬ হাজার ৫৬৯ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম বেড়ে হবে ১ লাখ ৬৯ হাজার ৬৫৩ টাকা।
গতকাল পর্যন্ত ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম ছিল ২ লাখ ৪৪ হাজার ১২৮ টাকা। এ ছাড়া ২১ ক্যারেটের ভরি ২ লাখ ৩২ হাজার ৯৮৮ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৯৯ হাজার ৭৪৬ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম ছিল ১ লাখ ৬৩ হাজার ৮২১ টাকা। সেই হিসাবে ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম ৮ হাজার ৩৩৯ টাকা, ২১ ক্যারেটের ৭ হাজার ৯৯০ টাকা, ১৮ ক্যারেটের ৬ হাজার ৮২৩ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম বাড়বে ৫ হাজার ৮৩২ টাকা।
সোনার দামের পাশাপাশি রুপার দামও বেড়েছে। গতকাল পর্যন্ত প্রতি ভরি ২২ ক্যারেটের রুপার দাম ছিল ৬ হাজার ৫৯০ টাকা। আজ বৃহস্পতিবার থেকে ২২ ক্যারেটের রুপার দাম ভরি প্রতি ২৯২ টাকা বেড়ে দাঁড়াবে ৬ হাজার ৮৮২ টাকা। রুপার এই দর দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।