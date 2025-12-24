আবাসন মেলা
মেলার নতুন মাত্রা ও প্রযুক্তির চমক
রিহ্যাব মেলায় আবাসন নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু ফ্ল্যাট বিক্রির প্রস্তাব নিয়ে নয়; বরং প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক জীবনযাত্রার ধারণা তুলে ধরছে। এবারের মেলার অন্যতম আকর্ষণ আবাসন খাতে ডিজিটাল রূপান্তর, যা ক্রেতাদের অভিজ্ঞতায় আনছে নতুন মাত্রা।
এবারের মেলায় ক্রেতাদের জন্য উপস্থাপন করা থ্রি–ডি ও ভার্চ্যুয়াল রিয়েলিটি (ভিআর) প্রযুক্তির মাধ্যমে মেলা প্রাঙ্গণেই পছন্দের ফ্ল্যাটটি ঘুরে দেখা যাচ্ছে। আগে ফ্ল্যাট কেমন হবে, তা বুঝতে ক্রেতাদের ব্রশিউর ও নকশার ওপর নির্ভর করতে হতো। এতে ফ্ল্যাট কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ ও বাস্তবসম্মত হচ্ছে। এবার নিজস্ব ডিজিটাল সেলস প্ল্যাটফর্মও চালু করেছে অনেক প্রতিষ্ঠান।
আধুনিক ফ্ল্যাট মানেই এখন স্মার্ট হোমসুবিধা। মেলায় এমন বহু প্রকল্প প্রদর্শিত হচ্ছে, যেখানে স্মার্ট লক, অটোমেটেড লাইটিং, স্মার্ট অ্যাপ্লায়েন্স ও মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত নিরাপত্তার ব্যবস্থা আগে থেকেই সংযুক্ত করা হয়েছে। ফলে স্মার্টফোন ব্যবহার করেই বাড়ির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা সম্ভব হচ্ছে।
পিনাকী হোল্ডিংস লিমিটেডের ম্যানেজার (সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং) মো. আবদুল ওয়ারেস বলেন, ‘এবারের মেলায় প্রায় সব প্রতিষ্ঠানই আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে নিজেদের প্রকল্প ও সেবাগুলোকে আরও নান্দনিকভাবে উপস্থাপন করছে।’
মেলায় প্রদর্শিত অনেক প্রকল্পে সিসিটিভি ক্যামেরা ও ফেস রিকগনিশন প্রযুক্তিনির্ভর নিরাপত্তার ব্যবস্থা রয়েছে। পাশাপাশি সোলার প্যানেল, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং পরিবেশবান্ধব গ্রিন ব্রিকস ব্যবহারের বিষয়টিও গুরুত্ব পাচ্ছে।
রিহ্যাবের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি লিয়াকত আলী ভূঁইয়া বলেন, প্রযুক্তির এই ব্যবহার একদিকে যেমন ক্রেতাদের জন্য সাশ্রয়ী হচ্ছে, অন্যদিকে পরিবেশ রক্ষায়ও বড় ভূমিকা রাখছে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক খালেদ মাহমুদ বলেন, ‘মেলায় আধুনিকতার ছাপ স্পষ্ট হবে। ভার্চ্যুয়াল ট্যুর, এআর ও ভিআর প্রযুক্তি ব্যবহার করে রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পেশাদারত্ব তুলে ধরছে।’