বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম
সেরা ব্র্যান্ড পুরস্কার পেল ১৫ প্রতিষ্ঠান
দেশে ব্যবসারত সেরা ব্র্যান্ডগুলোকে পুরস্কৃত করেছে বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম (বিবিএফ)। এ বছর প্রতিষ্ঠানটি মোট ৪৫টি বিভাগে সেরা ব্র্যান্ড এবং সামগ্রিকভাবে সেরাদের সেরা হিসেবে শীর্ষ ১৫ ব্র্যান্ডকে স্বীকৃতি দিয়েছে।
গতকাল শনিবার রাজধানীর একটি হোটেলে ‘বেস্ট ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড ২০২৫’ শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে বিবিএফ এ পুরস্কার প্রদান করে। এ আয়োজনে অংশীদার ছিল এনসার্চ লিমিটেড। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিবিএফ এ তথ্য জানিয়েছে।
বিবিএফ এবারে মোট ৬১টি ব্র্যান্ডকে সম্মাননা দিয়েছে। এর মধ্যে ৪৫টি শ্রেণিতে ৪৫টি ব্র্যান্ডকে ‘মোস্ট লাভড ব্র্যান্ড অব বাংলাদেশ’ বা দেশের সেরা ব্র্যান্ডের সম্মাননা দেওয়া হয়। পাশাপাশি ১৫টি ব্র্যান্ডকে দেওয়া হয় ‘ওভারঅল টপ ১৫ মোস্ট লাভড ব্র্যান্ডস’ বা সেরাদের সেরা সম্মাননা। এটি ছিল বিবিএফ পুরস্কারের ১৭তম আসর। অনুষ্ঠানে তৃতীয় সেরা ব্র্যান্ডের নামও ঘোষণা করা হয়।
আয়োজকেরা জানান, বছরের সেরা ব্র্যান্ড বাছাই করতে এনসার্চ লিমিটেড দেশের আটটি বিভাগের শহর ও গ্রামে একটি জরিপ চালায়। এতে ১২ হাজার ৪০০ জন নারী ও পুরুষের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। তাঁদের দেওয়া মতামতের ভিত্তিতে দেশসেরা ব্র্যান্ড বাছাই করা হয়। অনুষ্ঠানে এনসার্চের পরিচালক খন্দকার আসিফ মাহমুদ বেস্ট ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড ২০২৫-এর মেথোডোলজি (পদ্ধতি) ব্যাখ্যা করেন।
ব্র্যান্ড ফোরাম জানায়, সম্মাননা পাওয়া শীর্ষ ১৫টি ব্র্যান্ডের মধ্যে স্থানীয় ব্র্যান্ডগুলোরই প্রাধান্য দেখা গেছে। এ বছরও সেরাদের সেরা (বেস্ট ব্র্যান্ড) ব্র্যান্ডের মর্যাদা পেয়েছে বিকাশ। এ নিয়ে টানা সাতবার সেরাদের সেরা ব্র্যান্ড হয়েছে বিকাশ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্বাধিক জনপ্রিয় ব্র্যান্ড হয়েছে যথাক্রমে আরএফএল হাউসওয়্যার ও রাঁধুনী।
এই তালিকায় থাকা অন্য ব্র্যান্ডগুলো হচ্ছে ইস্পাহানি মির্জাপুর, গ্রামীণফোন, স্বপ্ন, ফ্রেশ আটা-ময়দা-সুজি, ক্লোজআপ, সানসিল্ক শ্যাম্পু, ম্যাগি টু-মিনিট নুডলস, এসিআই পিওর সল্ট, প্যারাসুট অ্যাডভান্সড, প্রাণ ম্যাঙ্গো জুস, মোজো ও রূপচাঁদা ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল। এবারের আয়োজনে ব্র্যান্ড ইকুইটি ইনডেক্সের ভিত্তিতে ধারাবাহিক ঊর্ধ্বগামী প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করায় আমা কফিকে ‘মোস্ট ইমার্জিং ব্র্যান্ড অব বাংলাদেশ’ সম্মাননা দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে বিবিএফের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) শরিফুল ইসলাম বলেন, ‘আজকের দিনে ব্র্যান্ড মানুষের স্বপ্ন, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে। আমরা শুধু বাজারের সফল ব্র্যান্ডকেই নয়, যারা লাখো মানুষের জীবনকে আরও ভালো করে তুলেছে, তাদেরও সম্মান জানাচ্ছি।’
বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরামের এবারের আয়োজনে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডভারটাইজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ স্ট্র্যাটেজিক অংশীদার, টার্কিশ এয়ারলাইনস অফিশিয়াল ক্যারিয়ার অংশীদার, মার্কেটিং সোসাইটি অব বাংলাদেশ নলেজ অংশীদার, লো মেরিডিয়েন ঢাকা হসপিটালিটি অংশীদার ও ব্যাকপেজ পিআর পিআর অংশীদার হয়েছে।