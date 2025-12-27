সোনার দাম ভরিতে আরও দেড় হাজার টাকা বেড়ে রেকর্ড উচ্চতায়

সোনার দাম ভরিতে আরও দেড় হাজার টাকা বেড়ে রেকর্ড উচ্চতায়
বৈশ্বিক বাজারে সোনার দাম বাড়তে থাকায় দেশেও বাড়ছে। এবার ভরিতে বাড়ানো হয়েছে দেড় হাজার টাকা, যা আগামীকাল রোববার থেকে কার্যকর হবে। মূল্যবৃদ্ধি পাওয়ায় ভালো মানের তথা ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম ২ লাখ ২৭ হাজার টাকায় পৌঁছাবে। এই দাম দেশের ইতিহাসের সোনার সর্বোচ্চ দর।
আজ শনিবার রাতে ভরিতে সর্বোচ্চ ১ হাজার ৫৭৪ টাকা সোনার দাম বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস)। নতুন দাম কাল রোববার সারা দেশে কার্যকর হবে। জুয়েলার্স সমিতির স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিংয়ের চেয়ারম্যান দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীনের স্বাক্ষর করা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।
জুয়েলার্স সমিতির তথ্যানুযায়ী, কাল রোববার থেকে ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম বেড়ে হবে ২ লাখ ২৭ হাজার ৮৫৬ টাকা, যা আজকে পর্যন্ত ছিল ২ লাখ ২৬ হাজার ২৮২ টাকা। তার মানে কাল থেকে দাম বাড়ছে ১ হাজার ৫৭৪ টাকা।
এ ছাড়া ২১ ক্যারেটের সোনার দাম বেড়ে হবে ২ লাখ ১৭ হাজার টাকা, যা আজ পর্যন্ত বিক্রি হয় ২ লাখ ১৬ হাজার ১৭ টাকা। আগামীকাল থেকে ২১ ক্যারেটের দাম বাড়বে ১ হাজার ৫১৬ টাকা। অন্যদিকে আগামীকাল থেকে ১৮ ক্যারেটের সোনার দাম বেড়ে ১ লাখ ৮৬ হাজার ৪৯৯ টাকায় দাঁড়াবে। আজকে পর্যন্ত এই দাম ছিল ১ লাখ ৮৫ হাজার ১৬৬ টাকা। অর্থাৎ আগামীকাল থেকে দাম বাড়বে ভরিতে ১ হাজার ৩৩৩ টাকা।
সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম আজ শনিবার পর্যন্ত ছিল ১ লাখ ৫৪ হাজার ৩১৫ টাকা। আগামীকাল থেকে ভরিতে ১ হাজার ১০৮ টাকা বেড়ে সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার দাম হবে ১ লাখ ৫৫ হাজার ৪২৩ টাকা।
সোনার পাশাপাশি রুপার দামও বাড়বে। কাল থেকে রুপার দাম বাড়বে ভরিতে ৯৩৩ টাকা। আজকে পর্যন্ত ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম ছিল ৫ হাজার ১৩২ টাকা। আগামীকাল থেকে দাম বেড়ে হবে ৬ হাজার ৬৫ টাকা।