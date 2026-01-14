জাপানি অর্থনৈতিক অঞ্চলে কারখানা করবে চীনা কোম্পানি
নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে জাপানি অর্থনৈতিক অঞ্চলে কারখানা স্থাপন করবে চীনা কোম্পানি লিডার্স লেবেল ম্যাটেরিয়াল (বাংলাদেশ)। প্রতিষ্ঠানটি সেখানে পোশাকশিল্পের ট্যাগ, লেবেল ও আরএফআইডি (রেডিও তরঙ্গভিত্তিক শনাক্তকরণ প্রযুক্তি) তৈরি করবে।
জাপানি অর্থনৈতিক অঞ্চল আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বিএসইজেড) হিসেবে পরিচিত। বিএসইজেডে কারখানা স্থাপনের জন্য চীনা কোম্পানিটি দেড় কোটি থেকে দুই কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে। কোম্পানিটি তাদের কারখানা স্থাপনের জন্য ১ হেক্টর বা ১০ হাজার বর্গমিটার জমি ইজারা নিয়েছে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় বেজা কর্তৃপক্ষ।
গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বেজা সম্মেলনকক্ষে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) ও লিডার্স লেবেল ম্যাটেরিয়ালসের (বাংলাদেশ) সঙ্গে চুক্তি হয়। বাংলাদেশ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে এটি নিয়ে ১০টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এই ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রতিষ্ঠানটি ২০২৬ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে কারখানা নির্মাণ শুরু করবে। লিডার্স লেবেল ম্যাটেরিয়াল (বাংলাদেশ) কোং লিমিটেড চীনের ঝেজিয়াং প্রদেশের হজৌ শহরভিত্তিক হজৌ লিংশিয়ান সিও রিবন কোং লিমিটেডের সহযোগী প্রতিষ্ঠান।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, এ কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে প্রযুক্তি স্থানান্তর, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বৈশ্বিক মূল্যশৃঙ্খলের সঙ্গে বাংলাদেশ আরও জোরালোভাবে সংযুক্ত হবে। বিশেষ করে তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইল অ্যাকসেসরিজ খাতে।