গতকাল কমার পর আজ আবার বাড়ল সোনার দাম

গতকাল কমার পর আজ আবার বাড়ল সোনার দাম
আজ শনিবার দেশের বাজারে আবার বাড়ানো হয়েছে সোনার দাম। এবার ভালো মানের সোনার দাম বাড়ছে ভরিপ্রতি ৭ হাজার ৬৪০ টাকা। তাতে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেট সোনার দাম ভরিপ্রতি বেড়ে হচ্ছে ২ লাখ ৬২ হাজার ৯০ টাকা। আজ সকাল ১০টা থেকে এই দাম কার্যকর হয়েছে।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতির আজকের ঘোষণা অনুযায়ী, ২১ ক্যারেট সোনার দাম দাঁড়াচ্ছে ভরিপ্রতি ২ লাখ ৫০ হাজার ১৯২ টাকা। ১৮ ক্যারেট সোনার দাম পড়বে ২ লাখ ১৪ হাজার ৪৪২ টাকা। এ ছাড়া সনাতনপদ্ধতির সোনার দাম পড়ছে ভরিপ্রতি ১ লাখ ৭৫ হাজার ৪৮৪ টাকা।
এর আগে গতকাল শুক্রবার বিশ্ববাজারে সোনার দরপতনের কারণে দেশে সোনার দাম ভরিপ্রতি সর্বোচ্চ ৭ হাজার ৬৪০ টাকা কমানো হয়। অর্থাৎ আজ দাম ঠিক সেই পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। সোনার পাশাপাশি গতকাল রুপার দামও কমানো হয় ভরিতে ১৭৫ টাকা।
গত সপ্তাহে সোনার দামে বেশ অস্থিরতা ছিল। সর্বশেষ গত মঙ্গলবার সোনার দাম ভরিতে ৫ হাজার ৪২৪ টাকা বৃদ্ধি পায়। তার আগের দিন অর্থাৎ সোমবার সকাল-বিকেল দুই দফায় ১২ হাজার ১৪ টাকা কমে। তার আগে গত ২৯ জানুয়ারি সোনার দাম ভরিপ্রতি সর্বোচ্চ ১৬ হাজার ২১৩ টাকা বেড়েছিল। এতে ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম দাঁড়ায় ২ লাখ ৮৬ হাজার টাকায়, যা এ পর্যন্ত দেশের ইতিহাসে সোনার সর্বোচ্চ দাম।
মূলত বিশ্ববাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশের বাজারে সোনার দাম বাড়ানো-কমানো হয়। গতকাল শুক্রবার বিশ্ববাজারে সোনার দাম আউন্সপ্রতি ৯৮ ডলার ৫৮ সেন্ট বেড়েছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সোনার দাম ছিল আউন্সপ্রতি ৪ হাজার ৯৬৬ ডলার ২৬ সেন্ট।
ওঠানামার মধ্যে থাকলেও বিশ্ববাজারে গত এক মাসে সামগ্রিকভাবে সোনার দাম বেড়েছে ৪১৫ ডলার।