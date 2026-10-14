বিশ্বের উঁচু ১০ ভবন
বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আকাশচুম্বী ভবন নির্মাণের প্রতিযোগিতা ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। একসময় উচ্চতার দিক থেকে যেসব ভবন শীর্ষে ছিল, সেগুলো পেছনে ফেলে সামনে চলে আসছে নতুন নতুন স্থাপনা। মধ্যপ্রাচ্য থেকে এশিয়া—বিভিন্ন অঞ্চলে নির্মিত হচ্ছে আরও উঁচু ভবন। আরও উঁচু স্থাপনা নির্মাণের পরিকল্পনা আছে। এসব ভবন শুধু স্থাপত্য ও প্রকৌশলগত সক্ষমতার প্রতীক হিসেবে নয়; বরং অর্থনৈতিক শক্তি, নগরায়ণ ও আন্তর্জাতিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা হিসেবেও দেখা যায়। দেখে নেওয়া যাকজ, বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু স্থাপনা কোনগুলো: