সোনার দাম ভরিতে আরও ২,৭৪১ টাকা কমেছে
দুই দিনের ব্যবধানে দেশের বাজারে সোনার দাম আরেক দফা কমছে। তাতে ভালো মানের অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম হবে প্রায় ২ লাখ ২৪ হাজার টাকা। আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে নতুন দাম কার্যকর হবে।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি আজ বুধবার রাতে সোনার দাম সমন্বয়ের ঘোষণা দেয়। জুয়েলার্স সমিতি বলেছে, স্থানীয় বাজারে তেজাবি স্বর্ণের দাম কমেছে। এ কারণে গ্রাহক পর্যায়ে সোনার দাম সমন্বয় করা হয়েছে। দেশের বাজারে সর্বশেষ গত মঙ্গলবার সোনার দাম ভরিতে আড়াই হাজার টাকা কমেছিল। তাতে প্রতি ভরি সোনার দাম কমে ওই দিন দাঁড়ায় প্রায় ২ লাখ ২৭ হাজার টাকায়। এ দামেই আজ পর্যন্ত সোনা বিক্রি হয়েছে।
এর আগে গত সোমবার সোনার দাম ভরিতে ৩ হাজার ১৪৯ টাকা বেড়েছিল। এতে ভালো মানের ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম হয় ২ হাজার ২৯ হাজার ৪৩১ টাকা। দেশের ইতিহাসে সেটিই ছিল এখন পর্যন্ত সোনার সর্বোচ্চ দাম।
জুয়েলার্স সমিতির ঘোষণা করা নতুন দাম অনুযায়ী, আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে ২২ ক্যারেটের সোনা ২ লাখ ২৪ হাজার ১৮২ টাকায় বিক্রি হবে। এ ছাড়া ২১ ক্যারেটের সোনা ২ লাখ ১৪ হাজার ৩৪ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৮৩ হাজার ৪১৬ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির সোনা ১ লাখ ৫২ হাজার ৮৫৭ টাকায় বিক্রি হবে।
এদিকে আজ বুধবার পর্যন্ত দেশের বাজারে ২২ ক্যারেটের সোনা ২ লাখ ২৬ হাজার ৯২৩ টাকা, ২১ ক্যারেট ২ লাখ ১৬ হাজার ৬০০ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৮৫ হাজার ৬৯১ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির সোনা ১ লাখ ৫৪ হাজার ৭২৩ টাকায় বিক্রি হয়েছিল।
সেই হিসাবে বৃহস্পতিবার থেকে ২২ ক্যারেটে ২ হাজার ৭৪১ টাকা, ২১ ক্যারেটে ২ হাজার ৫৬৬ টাকা, ১৮ ক্যারেটে ২ হাজার ২৭৫ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির সোনায় ১ হাজার ৮৬৬ টাকা দাম কমবে।
সোনার দাম কমলেও রুপার দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। সর্বশেষ গত রোববার রুপার দাম বেড়েছিল। বর্তমানে ২২ ক্যারেট রুপার ভরি ৬ হাজার ৬৫ টাকা বিক্রি হচ্ছে। এ ছাড়া ২১ ক্যারেট রুপা ৫ হাজার ৭৭৪ টাকা, ১৮ ক্যারেট ৪ হাজার ৯৫৭ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির রুপা ৩ হাজার ৭৩৩ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।