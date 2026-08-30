ফ্ল্যাট, বাড়ি কেনার আগে যা জানা দরকার, জানাবে এক্সপেরিয়েন্স এসইএল ২.০

ফ্ল্যাট, বাড়ি কেনার আগে যা জানা দরকার, জানাবে এক্সপেরিয়েন্স এসইএল ২.০
আবাসন খাতের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সংযোগ আরও সুদৃঢ় করতে এবং ফ্ল্যাটের কেনাবেচা ও ভূমি উন্নয়নের বাস্তব অভিজ্ঞতা দিতে এক ভিন্নধর্মী উদ্যোগ নিয়েছে দ্য স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড (এসইএল)।
আগামী ৩ থেকে ৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটির বিশেষ আয়োজন ‘এক্সপেরিয়েন্স এসইএল ২.০’। আবাসন খাতের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ, ভূমিকম্প-সহনশীল নকশা, সঠিক প্রপার্টি ডেভেলপার নির্বাচন ও আধুনিক নগর–ভাবনার নানা দিক নিয়ে দেশবরেণ্য স্থপতি, প্রকৌশলী, আর্থিক খাত ও নগর–পরিকল্পনাবিদেরা এই আয়োজনে সরাসরি তাঁদের অভিজ্ঞতা ও সমাধান তুলে ধরবেন।
রাজধানীর ধানমন্ডির অর্চার্ড কনভেনশন হলে প্রতিদিন বেলা আড়াইটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত এই আয়োজনে ৩০০ জন অংশ নেবেন। এতে অংশ নিতে আগে যাঁরা নিবন্ধন করবেন, তাঁরাই কেবল অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবেন।
“নিরাপদ বিনিয়োগ ও টেকসই আবাসন নিশ্চিত করতে আগ্রহী গ্রাহকদের জন্য এক্সপেরিয়েন্স এসইএল হবে এক কার্যকর অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ক্ষেত্র
এসইএলের অতিরিক্ত উপব্যবস্থাপনা পরিচালক স্থপতি মোহাম্মদ আবদুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, গ্রাহকের আস্থা বাড়ানো এবং নিরাপদ ও সুপরিকল্পিত নগর গঠনে এই বিশেষ আয়োজন। নিরাপদ বিনিয়োগ ও টেকসই আবাসন নিশ্চিত করতে আগ্রহী গ্রাহকদের জন্য এটি হবে এক কার্যকর অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ক্ষেত্র। এসইএলের এ উদ্যোগে আবাসন খাতের সঙ্গে মানুষের সংযোগ বাড়াবে। সঠিক প্রপার্টি নির্বাচন ও নগরায়ণের সমাধান মিলবে। এখানে শুধুই কি কিনতে আসবেন? অভিজ্ঞতাও নিতে আসবেন। খাত বিশেজ্ঞদের কাছ থেকে জ্ঞানের বিনিময় ও অভিজ্ঞতা অর্জন এবং গৃহঋণ সুবিধার সমাধান পাবেন।
স্থপতি আবদুর রহমান বলেন, আবাসন খাতের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, ভূমিকম্প-সহনশীল ভবন নির্মাণ, নীতি নির্ধারণ এবং আধুনিক নগর–পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনার লক্ষ্যেই এ ইভেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীরা আবাসন খাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিষয়গুলোর ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনের অভিজ্ঞতা পাবেন। জমির মালিকেরা অংশ নিয়ে বাস্তবসম্মত অভিজ্ঞতা নিতে পারবেন। জমির সম্ভবনা কতটুকু, তা বুঝতে পারবেন। ক্রেতারা বাস্তব ধারণা নিতে পারবেন যে আবাসনে কতটুকু সেবা সুনিশ্চিতভাবে তাঁদের প্রাপ্য। সে অনুযায়ী তাঁরা পছন্দমতো জায়গা থেকে ফ্ল্যাট কিনে বুঝে নিতে পারবেন। পাশাপাশি আবাসনে বিনিয়োগের আর্থিক সমাধান একই জায়গায় পাবেন। তিনি বলেন, এই আয়োজনের তিন দিনের কেনাকাটায় বিশেষ ছাড় পাবেন ক্রেতারা। অন্দরসজ্জার পরামর্শের পাশাপাশি এলিভেটর, রেডিমিক্স কংক্রিট ও ব্লক নিয়ে মানসম্মত পণ্য ও সেবা পাবেন।
প্রতিষ্ঠানটি জানায়, অনুষ্ঠানের প্রথম দিন, ৩ সেপ্টেম্বর বেলা তিনটায় ‘নকশা থেকে বাস্তবে রূপায়ণ’ শীর্ষক সেশনের মাধ্যমে মূল কার্যক্রম শুরু হবে। এরপর বিকেল চারটায় ‘ভবনের কাঠামো বিন্যাসের ক্ষেত্রে কার্যক্ষমতাভিত্তিক ভূমিকম্প-সহনশীল নকশা’ বিষয়ে একটি সেশন হবে। দিনের শেষ পর্ব হিসেবে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ‘আবাসন খাতের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা’ শীর্ষক প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। এতে প্রকৌশলী, স্থপতি ও নগর–পরিকল্পনাবিদ, ডেভেলপার কোম্পানি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তারা আলোচনা করবেন। এতে দেশের ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশ নেবেন।
দ্বিতীয় দিন, ৪ সেপ্টেম্বর বিকেল চারটায় ‘আবাসন উন্নয়নের জন্য সঠিক অংশীদার নির্বাচন’ সেশন, বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ‘বাসযোগ্য শহরের পথে: নীতিমালা ও চর্চা’বিষয়ক প্যানেল আলোচনা। সমাপনী দিন, ৫ সেপ্টেম্বর বিকেল চারটায় ‘আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রপার্টি নির্বাচন’ বিষয়ে সেশন, বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ‘জলসিঁড়িতে উন্নত জীবনযাপনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা’ শিরোনামে সমাপনী প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।