১৪ বছরে নভোএয়ার, সব টিকেটে ১৪% ছাড়

১৪ বছরে নভোএয়ার, সব টিকেটে ১৪% ছাড়
বেসরকারি বিমান পরিবহন সংস্থা নভোএয়ার ১৪ বছরে পা রাখছে। আজ বৃহস্পতিবার প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উদ্যাপন শুরু করেছে। তারই অংশ হিসেবে এক মাসের জন্য নভোএয়ারের সব টিকেটের দামে ১৪ শতাংশ ছাড়ের ঘোষণা দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। নভোএয়ারের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
নভোএয়ার জানিয়েছে, প্রতিষ্ঠানটির সব বিক্রয়কেন্দ্র, ওয়েবসাইট ও মোবাইল অ্যাপ থেকে ভ্রমণকারীরা ১৪ শতাংশ মূল্যছাড়ে টিকেট কিনতে পারবেন। যাত্রীরা VQANNI14 প্রোমো কোড ব্যবহার করে ওয়েবসাইট ও মোবাইল অ্যাপ থেকে এই ছাড়ের সুবিধা পাবেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০১৩ সালের ৯ জানুয়ারি ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পথে যাত্রী পরিবহনের মাধ্যমে নভোএয়ারের যাত্রা শুরু হয়। এরপর স্বল্প সময়ের ব্যবধানে আকাশপথে ভ্রমণে যাত্রীদের কাছে বিমান সংস্থাটি বেশ জনপ্রিয় হয় এবং আস্থাশীল নাম হিসেবে স্থান করে নেয়। ১৩ বছরে নভোএয়ার ১ লাখ ৪২ হাজারের বেশি উড্ডয়ন পরিচালনা করেছে। এ সময়ের মধ্যে ৮০ লাখ যাত্রীকে আকাশপথে ভ্রমণসেবা দিয়েছি বিমান সংস্থাটি।
এদিকে, যাত্রীসেবাকে আরও সহজ, আধুনিক ও মানসম্মত করতে নভোএয়ার দেশের প্রথম বিমান সংস্থা হিসেবে চালু করেছে ফ্রিকোয়েন্ট ফ্লায়ার প্রোগ্রাম ‘স্মাইলস’। যার মাধ্যমে কো-ব্র্যান্ডেড কার্ড, টিকিট ক্রয়ের জন্য মোবাইল অ্যাপ এবং ওয়েব চেকইন সুবিধা চালু রয়েছে। পাশাপাশি স্মাইলস সদস্যদের জন্য দেশের বিভিন্ন ব্র্যান্ডের আউটলেটে বিশেষ ছাড় সুবিধাও রয়েছে।
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, ব্যবসায়িক সহযোগী ও সম্মানিত যাত্রীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন নভোএয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মফিজুর রহমান। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সময় মেনে উড্ডয়ন পরিচালনা ও নিরাপদ ভ্রমণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে যাত্রীদের চাহিদা পূরণ এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নত সেবা প্রদানে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে নভোএয়ার আজ আকাশপথে ভ্রমণের ক্ষেত্রে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।
বর্তমানে নভোএয়ার প্রতিদিন ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট ও সৈয়দপুর অভ্যন্তরীণ পথে নিয়মিত উড্ডয়ন পরিচালনা করছে।