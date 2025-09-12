পাল্টা শুল্ক নিয়ে আলোচনা করতে রোববার ঢাকা আসছে মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধিদল

পাল্টা শুল্ক নিয়ে আলোচনা করতে রোববার ঢাকা আসছে মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধিদল
যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর আরোপ করা বাড়তি ২০ শতাংশ পাল্টা শুল্কের বিষয়ে আলোচনা করতে আগামী রোববার দুই দিনের এক সফরে ঢাকা আসছে সে দেশের একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পাল্টা শুল্ক ৩৫ শতাংশ থেকে কমে ২০ শতাংশ হলেও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের কোনো আনুষ্ঠানিক চুক্তি হয়নি। তবে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি (ইউএসটিআর) দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে বাণিজ্য চুক্তির একটি খসড়া তৈরি করা হয়েছে। খসড়া চুক্তিটি চূড়ান্ত করতে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে বৈঠক করবে ঢাকা সফরে আসা মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধিদল। বৈঠকে পাল্টা শুল্ক কমানো নিয়েও আলোচনা হতে পারে।
এদিকে ঢাকার আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) আয়োজিত ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ ইন বাংলাদেশ এক্সিবিশন ২০২৫’ শীর্ষক দুই দিনের এক প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আজ শুক্রবার প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন জানান, আগামী রোববার পাল্টা শুল্কের বিষয়ে আলোচনা করতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের একটি প্রতিনিধিদল ঢাকায় আসছে। প্রতিনিধিদলটির সঙ্গে ট্যারিফের কাঠামোগত রূপ কীভাবে দেওয়া যায়, সে বিষয়ে আলোচনা হবে।
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একাধিক সূত্র প্রথম আলোকে জানায়, বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশি পণ্যের ওপর ২০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র। তবে দেশটির সঙ্গে এখনো আনুষ্ঠানিক চুক্তি হয়নি। শুল্কহার আরও কমিয়ে আনার অনুরোধ করেছে বাংলাদেশ। সে জন্য আলোচনা করতে ইউএসটিআরের কাছে সময় চায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। সে অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা সফরে আসছে মার্কিন প্রতিনিধিদল। এটির নেতৃত্ব দেবেন ইউএসটিআরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী ব্রেন্ডান লিঞ্চ।
ইতিপূর্বে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান সাংবাদিকদের জানান, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের ওপর আরোপিত পাল্টা শুল্ক ২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশ নির্ধারণের বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে দর–কষাকষি চলছে।
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা প্রথম আলোকে জানান, ইউএসটিআরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে পাল্টা শুল্কের বিষয়ে বাণিজ্য চুক্তির একটি খসড়া তৈরি করা হয়েছে। নতুন করে দর–কষাকষিতে দুই পক্ষ একমত হলে সেই খসড়ায় সংশোধন এনে তা চূড়ান্ত করা হবে।
বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান গতকাল বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসসকে বলেন, ‘আমরা যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের রপ্তানি পণ্যের ওপর শুল্ক আরও কমানোর চেষ্টা করছি। মার্কিন প্রতিনিধিদলের সফরে আলোচনার মূল ফোকাস হবে বাণিজ্য চুক্তি দ্রুত চূড়ান্ত করা ও শুল্ক হ্রাস নিশ্চিত করা।’
বাসস জানায়, মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধিদল ঢাকা সফরকালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস, পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন এবং পররাষ্ট্রসচিব আসাদ আলম সিয়ামের সঙ্গেও বৈঠক করবে।