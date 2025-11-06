শিল্প

আমদানি নীতির খসড়া

পাঁচ বছরের বেশি পুরোনো গাড়ি আমদানির প্রস্তাব

নতুন আমদানি নীতিতে পাঁচ বছরের বেশি পুরোনো গাড়ি আমদানির সুযোগ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। বিদ্যমান আমদানি নীতি অনুযায়ী, পাঁচ বছরের বেশি পুরোনো গাড়ি আমদানি করা যায় না।

এ ছাড়া তিন বছরের বেশি পুরোনো ও ১৬৫ সিসির ইঞ্জিন ক্ষমতার বেশি সব ধরনের মোটরসাইকেল আমদানির সুযোগ রাখারও প্রস্তাব করা হয়েছে নতুন আমদানি নীতিতে। শর্ত সাপেক্ষে এসব সুযোগ দিয়ে তিন বছরের জন্য (২০২৫-২৮) আমদানি নীতি আদেশের খসড়া চূড়ান্ত করার কাজ চলছে।

বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে গতকাল বুধবার সচিবালয়ে এ নিয়ে বৈঠক হওয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত হয়নি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

জানতে চাইলে বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ‘ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণকে মাথায় রেখে আমদানি নীতি আদেশ করা হচ্ছে। শিগগির আমরা এ আদেশের খসড়া চূড়ান্ত করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠাব।’ আলাদা করে বাণিজ্যনীতি অর্থাৎ আমদানি ও রপ্তানি নীতির ওপর একটি খসড়াও তৈরি করা হচ্ছে বলে জানান বাণিজ্যসচিব।

স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে বের হতে আর এক বছর সময় বাকি। নতুন আমদানি নীতি আদেশ করার ক্ষেত্রে এ বিষয়টিকেও মাথায় রাখা হচ্ছে বলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

বিদ্যমান আমদানি নীতি আদেশের ২০২১-২৪ মেয়াদ শেষ হয়েছে ২০২৪ সালের জুন মাসে। নতুন আদেশ জারি না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান আদেশটি বজায় থাকে, এটাই নিয়ম। নতুন আদেশ জারির কাজ এক বছরের বেশি সময় ধরে চলছে। বিদ্যমান নীতি আদেশও প্রণয়ন করা হয়েছিল আগেরটির (২০১৫-১৮) নিয়মিত মেয়াদ শেষ হওয়ার সাড়ে চার বছর পর অর্থাৎ ২০২২ সালের মে মাসে।

নতুন আমদানি নীতি আদেশে হাইড্রোলিক হর্ন নিষিদ্ধের প্রস্তাব থাকতে পারে। শর্ত সাপেক্ষে আমদানির সুযোগ দেওয়া হতে পারে সাড়ে ৪ সেন্টিমিটারের কম ব্যাস বা দৈর্ঘ্যের মাছ ধরার কারেন্ট জাল। এ ছাড়া পাম অলিন আমদানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) থেকে মান উত্তীর্ণের প্রত্যয়ন নেওয়ার বাধ্যবাধকতা তুলে দেওয়া হতে পারে।

বাংলাদেশ রিকন্ডিশনস ভেহিক্যালস ইমপোর্টার্স অ্যান্ড ডিলারস অ্যাসোসিয়েশনের (বারভিডা) সভাপতি আবদুল হক প্রথম আলোকে বলেন, যুক্তরাজ্যে যেমন গাড়ির বয়সসীমার বালাই নেই। পাকিস্তানও তা তুলে দিচ্ছে। মানুষ যাতে কম দামে গাড়ি ব্যবহার করতে পারে, সে জন্য আমরা পাঁচ বছরের বেশি পুরোনো গাড়ি আমদানির সুযোগের দাবি জানিয়েছিলাম।

পুরোনো গাড়ি পরিবেশদূষণ করতে পারে, এমন প্রশ্নের জবাবে আবদুল হক বলেন, পরিবেশদূষণে গাড়ির বয়স কোনো বিষয় নয়। নতুন গাড়িও দূষণ করতে পারে, আবার পুরোনো গাড়ি সেটি না–ও করতে পারে।

