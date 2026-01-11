নতুন পণ্য
১২ ধরনের কেবলস্ বাজারে আনল আকিজবশির গ্রুপ
নিরাপত্তা ও বাজার চাহিদার বিষয়টি মাথায় রেখে শুরুতে এসব কেব্ল বাজারে এনেছে কোম্পানিটি।
বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়ন ও ক্রমবর্ধমান নগরায়ণের এ সময়ে নিরাপদ বিদ্যুৎ সঞ্চালনের গুরুত্ব অপরিসীম। সেই গুরুত্বকে মাথায় রেখে আকিজবশির গ্রুপের প্রিমিয়াম ব্র্যান্ড ‘আকিজবশির কেব্লস’ বাজারে নিয়ে এসেছে আধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি ১২ ধরনের নতুন ইলেকট্রিক্যাল কেব্লস এবং ওয়্যার। নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতা দীর্ঘস্থায়ী মান ধরে রাখার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এই পণ্য বাজারে ছেড়েছে কোম্পানিটি।
আকিজবশির গ্রুপের কয়েক বছরের আস্থা ও গুণগত মানের ঐতিহ্যের সঙ্গে অত্যাধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তির সমন্বয়ে তৈরি এই কেব্লগুলো আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প খাতের বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে সক্ষম। মূলত ইলেকট্রিশিয়ান, ইঞ্জিনিয়ার, রিটেইলার এবং সাধারণ গ্রাহকদের কাছে একটি প্রিমিয়াম দেশীয় ব্র্যান্ড হিসেবে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করতেই এই উদ্যোগ নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
১২ ধরনের কেব্ল
আকিজবশির কেব্লস বাজারের চাহিদার কথা মাথায় রেখে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির পণ্য বাজারে কেব্ল বাজারে এনেছে। এগুলো হলো—
ডোমেস্টিক কেব্লস: ঘরের বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা, পাওয়ার আউটলেট এবং দৈনন্দিন ব্যবহার্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির জন্য নিরাপদ ও দক্ষ ওয়্যারিং নিশ্চিত করবে এই কেব্ল।
লো ভোল্টেজ কেব্লস: বাসাবাড়ির সাধারণ ওয়্যারিং থেকে শুরু করে কন্ট্রোল সিস্টেম, ডেটা সিকিউরিটি এবং অটোমেশন কাজের জন্য এই কেব্ল বিশেষভাবে উপযোগী।
এক্সএলপিই লো ভোল্টেজ কেব্লস: আবাসিক ও শিল্পকারখানায় নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য এই কেব্ল বিশেষভাবে তৈরি।
মিডিয়াম ভোল্টেজ কেব্লস: বড় বাণিজ্যিক স্থাপনা, সাবস্টেশন, নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কের কাজে ব্যবহার করা যাবে এই কেব্ল।
ফায়ার সার্ভাইভাল কেব্লস: অগ্নিকাণ্ডের মতো জরুরি পরিস্থিতিতেও এই কেব্লগুলো দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুৎ–সংযোগ বিচ্ছিন্ন হতে দেয় না, যা লিফট বা ফায়ার অ্যালার্মের মতো জরুরি নিরাপত্তাব্যবস্থা চালু রাখতে সহায়ক।
এলএসজেডএইচ কেব্লস: আগুনের সময় এই কেব্ল থেকে ক্ষতিকারক ধোঁয়া বা হ্যালোজেন গ্যাস নির্গত হয় না, যা বদ্ধ জায়গায় মানুষের জীবন বাঁচাতে এবং পরিবেশ রক্ষায় ভূমিকা রাখে।
কমিউনিকেশন কেব্লস: আবাসিক ও বাণিজ্যিক নেটওয়ার্কে ডেটা, ভয়েস এবং ভিডিও নিরবচ্ছিন্নভাবে আদান-প্রদানের জন্য এই কেব্ল ব্যবহার করা যাবে।
ইনস্ট্রুমেন্টেশন ও কন্ট্রোল কেব্লস: শিল্পকারখানার অটোমেশন সিস্টেম ও সিগন্যাল ট্রান্সমিশনের জন্য এটি অত্যন্ত নিখুঁত কাজ করে।
অ্যালুমিনিয়াম ডোমেস্টিক ও পাওয়ার কেব্লস: সার্ভিস কানেকশন এবং ফিডার লাইনের ইন্টারনাল ওয়্যারিংয়ের জন্য সাশ্রয়ী ও কার্যকর সমাধান হিসেবে এই কেব্ল পরিচিত।
কোঅ্যাক্সিয়াল কেব্লস: টেলিভিশন, স্যাটেলাইট, ইন্টারনেট এবং সিসিটিভি নেটওয়ার্কের উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির সংকেত কোনো বাধা ছাড়াই পাঠাতে ব্যবহার করা হয় এই কেব্ল।
ফ্লেক্সিবল কর্ডস: পোর্টেবল টুলস, যন্ত্রপাতি ও ঘরের ছোট ইলেকট্রনিকস পণ্যের সংযোগের জন্য এই কেব্ল দীর্ঘস্থায়ী সেবা দেয়।
সার্ভিস ড্রপ কেব্লস: ইউটিলিটি মেইন পাওয়ার লাইন থেকে ভবন পর্যন্ত নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ–সংযোগ পৌঁছে দিতে এই কেব্ল ব্যবহার করা হয়।
স্থায়িত্ব ও আস্থার সমন্বয়
আকিজবশির কেব্লসের প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা মোহাম্মদ খোরশেদ আলম প্রথম আলোকে বলেন, তাঁদের প্রতিটি পণ্য আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বজায় রেখে তৈরি করা হয়েছে। বিশেষ করে আধুনিক নগরায়ণে আগুনের ঝুঁকি কমাতে এলএসজেডএইচ এবং ফায়ার সার্ভাইভাল কেব্লসের মতো বিশেষায়িত পণ্যগুলোর চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আকিজবশির কেব্লস শুধু পণ্যই সরবরাহ করছে না, বরং একটি নিরাপদ আগামী নিশ্চিত করার স্বপ্ন দেখছে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের ক্রমবর্ধমান অবকাঠামো এবং শিল্পায়নের যুগে গুণগত মানের কেবলের অভাব অনেক সময় দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আকিজবশিরের মতো একটি বৃহৎ গ্রুপের এই নতুন উদ্যোগ দেশের প্রিমিয়াম কেব্ল মার্কেটে এক নতুন মাত্রা যুক্ত করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের আস্থাকে আরও সুসংহত করবে।