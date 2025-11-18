তিন দিনের ব্যবধানে আবারও কমেছে সোনার দাম
দেশের বাজারে তিন দিনের ব্যবধানে আবারও কমেছে সোনার দাম। এ দফায় ভরিতে কমেছে ১ হাজার ৩৬৪ টাকা। তাতে ভালো মানের অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম দাঁড়াবে প্রায় ২ লাখ ৭ হাজার টাকা। আগামীকাল বুধবার থেকে নতুন এই দর কার্যকর হবে।
জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের সংগঠন বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) আজ মঙ্গলবার রাতে সোনার দাম কমানোর ঘোষণা দিয়েছে। এর আগে সর্বশেষ গত রোববার সোনার দাম কমেছিল। তখন ভরিপ্রতি দাম কমেছিল ৫ হাজার ৪৪৭ টাকা।
নতুন দাম অনুযায়ী, আগামীকাল বুধবার থেকে ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনা ১ হাজার ৩৬৪ টাকা কমে হবে ২ লাখ ৬ হাজার ৯০৮ টাকা। ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনা ১ হাজার ৩০৬ টাকা কমে ১ লাখ ৯৭ হাজার ৪৯৫ টাকা এবং ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনা ১ হাজার ১০৮ টাকা কমে দাঁড়াবে ১ লাখ ৬৯ হাজার ২৯১ টাকা। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার দাম ৯৫৭ টাকা কমে হবে ১ লাখ ৪০ হাজার ৭৬১ টাকা।
আজ মঙ্গলবার ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনা ২ লাখ ৮ হাজার ২৭২ টাকা, ২১ ক্যারেট ১ লাখ ৯৮ হাজার ৮০১ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৭০ হাজার ৩৯৯ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনা ১ লাখ ৪১ হাজার ৭১৮ টাকায় বিক্রি হয়েছে।
এদিকে সোনার দাম বাড়লেও রুপার দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম এখন ৪ হাজার ২৪৬ টাকা।