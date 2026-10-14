দক্ষিণ এশিয়া ট্রাভেল পুরস্কার পেল দেশের ২২ হোটেল ও ব্যক্তি

দক্ষিণ এশিয়া ট্রাভেল পুরস্কার পেল দেশের ২২ হোটেল ও ব্যক্তি
দেশের ২২ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি দক্ষিণ এশিয়ার পর্যটন ও আতিথেয়তা খাতের আঞ্চলিক স্বীকৃতি হিসেবে ‘সাউথ এশিয়ান ট্রাভেল অ্যাওয়ার্ডস (এসএটিএ) ২০২৬’ শীর্ষক পুরস্কার পেয়েছে। পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকায় রয়েছে বিলাসবহুল ও ব্যবসায়িক হোটেল, সমুদ্রসৈকত ও ঐতিহ্যবাহী রিসোর্ট, বুটিক হোটেল, পরিবেশবান্ধব পর্যটনপ্রতিষ্ঠান, ট্রাভেল এজেন্সি, খাদ্য ও পানীয় সেবা, করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং পেশাগত নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সফল প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, এ পুরস্কার হচ্ছে দেশের পর্যটনশিল্পের ক্রমবর্ধমান সম্ভাবনা, সেবার মান, উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও পেশাগত দক্ষতার প্রতিফলন। এ বছরের প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ সমন্বয় করেছে ‘ইউনাইটেড ট্যুরিজম স্টেকহোল্ডার্স সোসাইটি অব বাংলাদেশ (উৎসব)’।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সেরা প্রচারণা ক্যাম্পেইন (গোল্ড) পেয়েছে ক্রাউন প্লাজা, ঢাকা। শীর্ষস্থানীয় হোটেলে পুরস্কার পেয়েছে গ্র্যান্ড সিলেট হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট। সেরা সমুদ্রসৈকত হোটেল-রিসোর্ট পুরস্কার পেয়েছে সায়মন বিচ রিসোর্ট। শীর্ষস্থানীয় বুটিক হোটেল হিসেবে পুরস্কার জিতেছে দ্য ওয়ে ঢাকা। সেরা বাজেট হোটেল (গোল্ড) পদক জিতেছে ফারস হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টস। শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়িক হোটেল হিসেবে পদক পেয়েছে র্যাডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেন, ঢাকা। শীর্ষ সিটি হোটেল হয়েছে (৪০টির বেশি কক্ষ) র্যাডিসন ব্লু চট্টগ্রাম বে ভিউ। সিটি হোটেল (৪০টির কম কক্ষ) পুরস্কার পেয়েছে প্ল্যাটিনাম রেসিডেন্স বাই শেলটেক, ডিজাইনার হোটেল-রিসোর্ট পুরস্কার পেয়েছে হানসা-এ প্রিমিয়াম রেসিডেন্স।
এসকেএস ইন রিসোর্ট পরিবেশবান্ধব হোটেল-রিসোর্ট; দ্য পেনিনসুলা চট্টগ্রাম খাদ্য ও পানীয় সেবাদানকারী হোটেল-রিসোর্ট এবং মম ইন পার্ক অ্যান্ড রিসোর্ট পারিবারিক হোটেল-রিসোর্ট হিসেবে পদক পেয়েছে। দ্য ওয়েস্টিন ঢাকা হোটেল ফাইন ডাইনিং আউটলেট; সায়মন হেরিটেজ ঐতিহ্যবাহী হোটেল-রিসোর্ট; বেওয়াচ হোটেল বিলাসবহুল হোটেল-রিসোর্ট, কক্সবাজার পুরস্কার পেয়েছে।
শীর্ষস্থানীয় রিসোর্ট-হোটেল ব্র্যান্ড হিসেবে সায়মন; ইনবাউন্ড ট্রাভেল এজেন্ট হিসেবে বাংলাদেশ ট্যুর গ্রুপ (বিটিজি); আউটবাউন্ড ট্রাভেল এজেন্ট হিসেবে ট্রাভেল ক্ল্যাসিক (প্রাইভেট) লিমিটেড; বিবাহ অনুষ্ঠান আয়োজনকারী হোটেল-রিসোর্ট হিসেবে মম ইন পার্ক অ্যান্ড রিসোর্ট ও নিশান সেনেভিরত্নে; বেস্ট সিএসআর প্রোগ্রামে (গোল্ড) দ্য পেনিনসুলা চট্টগ্রাম পুরস্কার পেয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার সেরা নতুন হোটেল-রিসোর্ট হিসেবে পদক পেয়েছে হায়াত প্লেস ঢাকা উত্তরা। এ ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার সেরা জেনারেল ম্যানেজার বা বেস্ট জিএম পদক জিতেছেন প্ল্যাটিনাম গ্র্যান্ড বাই শেলটেকের আলমগীর হোসাইনি।
এ নিয়ে এসএটিএর বাংলাদেশের চেয়ার এইচ এম হাকিম আলী বলেন, ‘বাংলাদেশের এই অর্জন আমাদের সমগ্র পর্যটন ও আতিথেয়তা শিল্পের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। এই স্বীকৃতি আমাদের হোটেল-রিসোর্ট, ট্রাভেল এজেন্সি এবং পর্যটন পেশাজীবীদের নিষ্ঠা, পেশাদারত্ব ও উৎকর্ষ অর্জনের অঙ্গীকারের প্রতিফলন। পর্যটনসংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে আরও নিবিড় সহযোগিতা, সেবার মানোন্নয়নে ধারাবাহিক বিনিয়োগ এবং টেকসই পর্যটনের প্রতি সম্মিলিত অঙ্গীকার বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের পূর্ণ সম্ভাবনা বিকাশে সহায়তা করবে।’