ইলেক্ট্রো মার্টের নুরুল আফছার পেলেন ‘সিইও অব দ্য ইয়ার’ পুরস্কার
‘সিইও অব দ্য ইয়ার–২০২৫’ পুরস্কার পেয়েছেন ইলেক্ট্রো মার্ট গ্রুপের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) মো. নুরুল আফছার। বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডসের চতুর্থ আসরে ইলেকট্রনিকস শ্রেণিতে তিনি এ পুরস্কার পেয়েছেন। গত শনিবার রাজধানীর ইউনাইটেড কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ইলেক্ট্রো মার্ট গ্রুপ।
দেশের ব্যবসা খাতের শীর্ষ নির্বাহীদের সম্মাননা প্রদান ও তাঁদের সাফল্য উদ্যাপনে বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডস দিয়ে আসছে বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম।
বিজ্ঞপ্তিতে ইলেক্ট্রো মার্ট গ্রুপ জানিয়েছে, ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে ইলেকট্রনিকস খাতে যুক্ত রয়েছেন নুরুল আফছার। তিনি উদ্ভাবনী, অংশগ্রহণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে ইলেক্ট্রো মার্ট গ্রুপ ও দেশের ইলেকট্রনিকস খাতকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বে ইলেক্ট্রো মার্ট গ্রুপ বাংলাদেশের ইলেকট্রনিকস শিল্পে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। নিয়মিত বাজার গবেষণা, পণ্য উন্নয়ন, নিত্যনতুন বিপণন কৌশল গ্রহণ ও ইলেকট্রনিকস পণ্যে বৈচিত্র্য আনার কাজ করছেন তিনি। এ ছাড়া তাঁর নেতৃত্বে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় কনকা ও গ্রি ইলেকট্রনিকস পণ্যের জন্য কারখানা স্থাপন, বাজার সম্প্রসারণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে ইলেক্ট্রো মার্ট টেকসই উন্নতি অর্জন করেছে।
সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডস পাওয়ার পর মো. নুরুল আফছার বলেন, ‘এই অ্যাওয়ার্ড পেয়ে আমি আনন্দিত ও সম্মানিত বোধ করছি। এ স্বীকৃতি আমাদের আরও দায়িত্বশীল হতে অনুপ্রাণিত করবে।’