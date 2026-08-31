তিন দিনের পর্যটন মেলা শুরু হচ্ছে বৃহস্পতিবার
বাংলাদেশ ট্রাভেল মার্ট নামে ঢাকায় তিন দিনের পর্যটন মেলা শুরু হচ্ছে আগামী বৃহস্পতিবার। ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে অনুষ্ঠিতব্য এ মেলায় দেশি-বিদেশি ট্যুর অপারেটর, ডেস্টিনেশন ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি (ডিএমসি), এয়ারলাইনস, ট্রাভেল এজেন্সি, পর্যটন সংস্থা এবং অন্যান্য ট্রাভেল সার্ভিস প্রতিষ্ঠান অংশ নেবে। সব মিলিয়ে মেলায় থাকবে শতাধিক প্রতিষ্ঠান।
মেলার বিস্তারিত জানাতে গতকাল সোমবার রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন মেলার আয়োজক বাংলাদেশ আউটবাউন্ড ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশনের (বোটোয়া) সভাপতি সৈয়দ গোলাম মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক মো. শরিফুল ইসলাম, ট্রাভেল মার্টের চিফ কো-অর্ডিনেটর মহসীন ইকবাল প্রমুখ। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত মেলাটির উদ্বোধন করবেন। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বোটোয়া এ তথ্য জানিয়েছে।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, এবারের মেলায় ব্যবসায়ী পর্যায়ে বৈঠকের সুযোগ থাকছে। ব্যবসায়ী ক্রেতা–বিক্রেতা অনলাইন মাধ্যমে আগেই পছন্দের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠকের সময় নির্ধারণ করতে পারবেন। ফলে শুধু সৌজন্য সাক্ষাৎ নয়; বরং নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক লক্ষ্য নিয়ে দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সরাসরি আলোচনা, নতুন চুক্তির সম্ভাবনা, প্যাকেজ ও পণ্য বিনিময়, নতুন গন্তব্য নিয়ে কাজ করা এবং দীর্ঘমেয়াদি ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হবে।
বোটোয়া সভাপতি সৈয়দ গোলাম মোহাম্মদ বলেন, ‘বাংলাদেশ ট্রাভেল মার্টকে আমরা শুধু একটি প্রদর্শনী হিসেবে দেখছি না। এটি বাংলাদেশের পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে আন্তর্জাতিক পর্যটন বাজারের সরাসরি সংযোগ তৈরির একটি প্ল্যাটফর্ম। আমাদের লক্ষ্য দেশি-বিদেশি ক্রেতা–বিক্রেতা এবং পর্যটন সেবাদাতাদের একই জায়গায় এনে বাস্তব ব্যবসায়িক সুযোগ তৈরি করা।’ তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের পর্যটন খাতে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। আন্তর্জাতিক পর্যটন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যবসায়িক যোগাযোগ যত বাড়বে, ততই দেশের পর্যটন, হসপিটালিটি ও এভিয়েশন খাতে নতুন বাজার, বিনিয়োগ এবং সহযোগিতার সুযোগ তৈরি হবে।
বোটোয়ার সাধারণ সম্পাদক মো. শরিফুল ইসলাম শরিফ বলেন, ‘আমরা এমন একটি আন্তর্জাতিক মানের ট্রাভেল ট্রেড প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে চাই, যেখানে প্রদর্শনী দেখার পাশাপাশি বাস্তব ব্যবসায়িক যোগাযোগ এবং ফলপ্রসূ ব্যবসায়িক মিটিংও হবে। একই সঙ্গে সাধারণ ভ্রমণপ্রেমীরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গন্তব্যের অফার সরাসরি যাচাই করার সুযোগ পাবেন।’