ভালোবাসার এক বাটি গল্প
স্কুল শেষে বাড়ি ফিরে মায়ের হাতের ধোঁয়া ওঠা গরম বাটি, বৃষ্টিভেজা বিকেলে ভাইবোনের অনাবিল কাড়াকাড়ি কিংবা পরীক্ষার ঠিক আগের রাতে ক্লান্ত চোখে জেগে থাকার নীরব সঙ্গী—এক বাটি নুডলস কেবল একটি খাবার নয়, আমাদের সুন্দর স্মৃতি ও ভালোবাসার অনন্য এক অনুষঙ্গ।
প্রতিবছর ৬ অক্টোবর আন্তর্জাতিক নুডলস দিবস। এই দিবসকে মিষ্টি ও আনন্দময় মুহূর্তকে উদ্যাপনের বিশেষ তথ্য জানান দিচ্ছে ‘ইফাদ এগি ইনস্ট্যান্ট নুডলস’।
আধুনিক নগরজীবনের কর্মব্যস্ততায় ঝটপট ক্ষুধা মেটাতে নুডলসের তুলনা হয় না। তবে মুখরোচক স্বাদের পাশাপাশি বর্তমান যুগে স্বাস্থ্য সচেতনতার বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভোক্তাদের রুচি ও চাহিদার পাশাপাশি সুস্বাস্থ্যের কথা ভেবে ‘ইফাদ এগি’ মুখরোচক স্বাদের সঙ্গে যুক্ত করেছে প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ। মাত্র দুই মিনিটে দ্রুত প্রস্তুতযোগ্য এই ইনস্ট্যান্ট নুডলসে রয়েছে প্রোটিন, আয়রন, ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন বি২, যা প্রাত্যহিক পুষ্টির ঘাটতি পূরণে সহায়ক। এর সঙ্গে একটু তাজা সবজি, একটি ডিম কিংবা নিজের পছন্দের উপাদান যুক্ত করে খুব সহজেই এটিকে বানিয়ে নেওয়া যায় আরও পুষ্টিকর।
আন্তর্জাতিক নুডলস দিবসের এই বিশেষ দিনে ভোক্তাদের আনন্দে বাড়তি মাত্রা যোগ করতে এসেছে নতুন এক আয়োজন। ক্রেতাদের সুবিধার্থে ব্র্যান্ডটি বাজারে নিয়ে এসেছে নতুন ৩০ গ্রামের ‘সিঙ্গেল সার্ভ প্যাক’। এক বেলার ঝটপট নাশতার জন্য একদম পরিমাণমতো তৈরি এই সাশ্রয়ী প্যাক স্কুলের টিফিন বক্সে, অফিসের ডেস্কে কাজের ফাঁকে কিংবা মধ্যরাতের ছোট ক্ষুধায় মেটাবে আপনার খাবারের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন।
‘ছোট প্যাক, বড় স্বাদ’—এই অনন্য প্রতিপাদ্যে ইফাদ এগি তাদের বৈচিত্র্যময় ও পুষ্টিকর আয়োজনের মাধ্যমে প্রতিটি বাটিতে পৌঁছে দিচ্ছে ভালোবাসা আর তৃপ্তির গল্প। বিশেষ এই দিনে এক বাটি ধোঁয়া ওঠা নুডলসে জমা হোক প্রিয়জনদের সঙ্গে আড্ডা ও ভালোবাসার নতুন নতুন মুহূর্ত।