সন্দেহভাজন ১০০ ব্যক্তির ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ
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পোশাকশিল্পে অস্থিরতা সৃষ্টির অভিযোগে এনবিআর প্রায় ১০০ সন্দেহভাজন ব্যক্তির ব্যাংক হিসাব জব্দ এবং ১২৫টি প্রতিষ্ঠানের তথ্য চেয়েছে। তালিকায় আছেন ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও প্রভাবশালী ব্যবসায়ীরা; যার মধ্যে সালমান এফ রহমান, টিপু মুনশি ও সাকিব আল হাসানের বোনের স্বামী আলিফ মোল্লা অন্যতম। এই অর্থ অস্থিরতা সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা, এনবিআর তা খতিয়ে দেখছে। চলমান তদন্তে মোবাইল ব্যাংকিং ও ক্রিপ্টো লেনদেনও অন্তর্ভুক্ত।