দেশে আবারও বেড়েছে সোনার দাম, ভরি ২ লাখ ১২ হাজার টাকা

দেশে আবারও বেড়েছে সোনার দাম, ভরি ২ লাখ ১২ হাজার টাকা
দেশের বাজারে দুই দিনের ব্যবধানে আবারও বেড়েছে সোনার দাম। এ দফায় প্রতি ভরির দাম বেড়েছে ১ হাজার ৫৭৫ টাকা। তাতে ভালো মানের, অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ২ লাখ ১২ হাজার ১৪৫ টাকা। কাল মঙ্গলবার থেকে সারা দেশে নতুন এই দর কার্যকর হবে।
জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের সংগঠন বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) আজ সোমবার রাতে সোনার দাম বাড়ানোর ঘোষণা দেয়। এর আগে সর্বশেষ গত রোববার ভরিতে সোনার দাম বেড়েছিল ২ হাজার ৪০৩ টাকা।
জুয়েলার্স সমিতি বলেছে, স্থানীয় বাজারে তেজাবি সোনার (খাঁটি সোনা) মূল্য বেড়েছে। এ কারণে দাম সমন্বয় করা হয়েছে। মূলত বৈশ্বিক বাজারে সোনার দাম সামান্য বাড়ায় দেশেও বাড়ানো হয়েছে। যদিও বৈধভাবে সোনা আমদানি খুবই কম। ব্যাগেজ রুলসের আওতায় বিদেশ থেকে সোনা আসে।
কয়েক মাস ধরেই সোনার দাম উত্থান-পতনের মধ্যে রয়েছে। গত ১৭ অক্টোবর দেশে সোনার দাম বেড়ে ২ লাখ ১৭ হাজার ৩৮২ টাকায় দাঁড়ায়, যা এখন পর্যন্ত দেশের বাজারে সর্বোচ্চ।
নতুন দাম অনুযায়ী, কাল থেকে ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম বেড়ে ২ লাখ ১২ হাজার ১৪৫ টাকা হবে। এ ছাড়া প্রতি ভরি ২১ ক্যারেটের সোনা ২ লাখ ২ হাজার ৪৯৯ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৭৩ হাজার ৫৭২ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনা ১ লাখ ৪৪ হাজার ৪২৪ টাকায় বিক্রি হবে।
আজ সোমবার পর্যন্ত ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনা ২ লাখ ১০ হাজার ৫৭০ টাকা, ২১ ক্যারেট ২ লাখ ১ হাজার ৬ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৭২ হাজার ২৮৯ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনা ১ লাখ ৪৩ হাজার ৩২৭ টাকায় বিক্রি হয়েছে। আগামীকাল থেকে ২২ ক্যারেটের ভরিতে দাম ১ হাজার ৫৭৫ টাকা, ২১ ক্যারেটে ১ হাজার ৪৯৩ টাকা, ১৮ ক্যারেটে ১ হাজার ২৮৩ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার দাম বাড়বে ১ হাজার ৯৭ টাকা।