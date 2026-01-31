আজ আবার সোনার দাম ভরিতে ১৫,৭৪৬ টাকা কমল
টানা দ্বিতীয় দিনের মতো দেশের বাজারে সোনার দাম কমেছে। আজ শনিবার সকালে প্রতি ভরিতে সোনার দাম কমেছে ১৫ হাজার ৭৪৬ টাকা। একদিনে দাম কমানোর ক্ষেত্রে এটি সর্বোচ্চ।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি আজ সকালে সোনার দাম কমানোর ঘোষণা দেয়। দাম কমার কারণে ভালো মানের, অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭ টাকা।
গতকাল শুক্রবারও সোনার দাম ভরিতে ১৪ হাজার ৬৩৮ টাকা কমেছিল। তাতে দুই দিনে সোনার দাম ভরিতে কমেছে ৩০ হাজার ৩৮৪ টাকা।
অবশ্য দুই দফা দাম কমার আগে গত বৃহস্পতিবার দেশে সোনার দাম ভরিপ্রতি সর্বোচ্চ ১৬ হাজার ২১৩ টাকা বেড়েছিল। তাতে ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম হয়েছিল ২ লাখ ৮৬ হাজার টাকা। এটি ছিল দেশের ইতিহাসে সোনার সর্বোচ্চ দাম।
করোনার পর গত পাঁচ বছরে দেশে-বিদেশে সোনার দাম দ্রুতগতিতে বেড়েছে। দেশের বাজারে ২০২৩ সালের ২১ জুলাই সোনার ভরি ১ লাখ টাকায় পৌঁছায়। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে দেড় লাখ ও অক্টোবরে দুই লাখ টাকার মাইলফলক স্পর্শ করে। গত সপ্তাহে আড়াই লাখ টাকা পেরিয়ে যায় সোনার দাম।
আজ দাম কমার কারণে ২১ ও ১৮ ক্যারেট সোনার দাম কমেছে ভরিপ্রতি যথাক্রমে ১৪ হাজার ৯৮৮ ও ১২ হাজার ৮৮৮ টাকা। তাতে ২১ ক্যারেটের দাম হয়েছে ২ লাখ ৪৪ হাজার ১১ টাকা ভরি। ১৮ ক্যারেটের দাম হয়েছে ২ লাখ ৯ হাজার ১৩৬ টাকা। এদিকে সনাতন পদ্ধতির সোনার ভরি আজ ১০ হাজার ৯৬৪ টাকা কমে হয়েছে ১ লাখ ৭১ হাজার ৮৬৯ টাকা।
জুয়েলার্স সমিতি বলেছে, স্থানীয় বাজারে তেজাবী সোনার (পাকা সোনা) দাম কমার পরিপ্রেক্ষিতে এই দাম কমানো হয়েছে। তবে মূল কারণ হচ্ছে, বিশ্ববাজারে সোনার দর পতন।
এদিকে সোনার পাশাপাশি আজ রুপার দামও কমেছে। এর মধ্যে ২২ ও ২১ ক্যারেটের রুপার দাম ভরিতে ৪৬৭ টাকা কমেছে। তাতে ২২ ক্যারেটের রুপার ভরি হয়েছে ৭ হাজার ২৯০ টাকা এবং ২১ ক্যারেটের দাম হয়েছে ৬ হাজার ৯৪০ টাকা। আর ১৮ ক্যারেটের রুপার দাম ভরিতে ৪০৮ টাকা কমে ৫ হাজার ৯৪৯ টাকা হয়েছে। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির রুপার দাম ভরিতে ৩৫০ টাকা কমে ৪ হাজার ৪৩২ টাকা হয়েছে।
দাম আগের জায়গায় ফিরেছে
গত সপ্তাহের রোববার থেকে আজ শনিবার সকাল পর্যন্ত মোট ছয় বার সোনার দামের উত্থান-পতন হয়েছে। এই ছয়বারের মধ্যে চারবার সোনার দাম বেড়েছে। কমেছে দুবার। গত ২৫ জানুয়ারি রোববার সোনার দাম ভরিতে দেড় হাজার টাকা বেড়ে হয় ২ লাখ ৫৭ হাজার ১৯১ টাকা।
এরপর গত সোমবার রাতে সোনার দাম ভরিতে ৫ হাজার ২৪৯ টাকা বাড়ানো হয়। তারপর বুধবার সকালে দাম বাড়ে ৭ হাজার ৩৪৮ টাকা। বৃহস্পতিবার সকালে আবারও সোনার দাম বাড়ে ভরিপ্রতি ১৬ হাজার ২১৩ টাকা।
এরপর গতকাল শুক্রবার সোনার দাম ভরিপ্রতি কমে ১৪ হাজার ৬৩৮ টাকা। আজ শনিবার সকালে কমেছে আরও ১৫ হাজার ৭৪৬ টাকা। তাতে আজ শনিবার ২২ ক্যারেটের সোনার দাম হয়েছে ২ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭ টাকা। গত সপ্তাহের রোববার দাম বৃদ্ধির আগে ২২ ক্যারেট সোনার দাম ছিল ভরিপ্রতি সেই ২ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭ টাকা।
অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, গত এক সপ্তাহের চরম নাটকীয়তার পর সোনার দাম আগের জায়গায় ফিরেছে।