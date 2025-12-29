সোনার দাম এক দিনের ব্যবধানে ভরিতে কমছে ২,৫০৮ টাকা
এক দিনের ব্যবধানে সোনার দাম ভরিতে আড়াই হাজার টাকা কমবে। এতে করে ভালো মানের অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের দাম দাঁড়াবে প্রায় ২ লাখ ২৭ হাজার টাকা। আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে নতুন দাম কার্যকর হবে।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি আজ সোমবার রাত ৯টায় সোনার দাম সমন্বয়ের এ ঘোষণা দেয়। আজকে সোনার দাম ভরিতে বৃদ্ধি পায় ৩ হাজার ১৪৯ টাকা। এতে করে ভালো মানের ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম দাঁড়ায় ২ হাজার ২৯ হাজার ৪৩১ টাকা, যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
নতুন দাম অনুযায়ী, আগামীকাল থেকে ২২ ক্যারেটের সোনার ভরি ২ হাজার ৫০৮ টাকা কমে ২ লাখ ২৬ হাজার ৯২৩ টাকা হবে। এ ছাড়া ২১ ক্যারেট সোনার ভরি ২ হাজার ৩৯২ টাকা কমে হবে ২ লাখ ১৬ হাজার ৬০০ টাকা। আজ পর্যন্ত ২১ ক্যারেটের সোনার ভরি ছিল ২ লাখ ১৮ হাজার ৯৯২ টাকা।
এদিকে আজ পর্যন্ত ১৮ ক্যারেট সোনার দাম ছিল ১ লাখ ৮৭ হাজার ৭৩২ টাকা ভরি। আগামীকাল থেকে ১৮ ক্যারেট সোনার ভরি ২ হাজার ৪১ টাকা কমে ১ লাখ ৮৫ হাজার ৬৯১ টাকা হবে। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির সোনার ভরি ১ হাজার ৮০৮ টাকা কমে ১ লাখ ৫৪ হাজার ৭২৩ টাকায় দাঁড়াবে। আজ পর্যন্ত সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম ছিল ১ লাখ ৫৬ হাজার ৫৩১ টাকা ভরি।
এদিকে সোনার দাম কমলেও রুপার দাম কমেনি। ২২ ক্যারেট রুপার ভরি আজ থেকে ৯৩৩ টাকা বেড়ে ৬ হাজার ৬৫ টাকায় দাঁড়ায়। রুপার এই দাম দেশের ইতিহাসের সর্বোচ্চ।