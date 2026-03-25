ঈদের পর কমল সোনার দাম, আজ ভরিতে ৫,৪৮২ টাকা
ঈদের পর আজ বুধবার দেশের বাজারে সোনার দাম কমানো হয়েছে। তাতে আজ ভালো মানের, অর্থাৎ ২২ ক্যারেট সোনার দাম কমেছে ভরিতে ৫ হাজার ৪৮২ টাকা। এর আগে ১৯ মার্চ এক দিনে দুবার সোনার দাম কমানো হয়েছিল।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতির (বাজুস) ঘোষণা অনুযায়ী, ২২ ক্যারেটের ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম কমে হয়েছে ২ লাখ ৪১ হাজার ৪৪৫ টাকা। ২১ ক্যারেটের সোনার দাম কমে হয়েছে ২ লাখ ৩০ হাজার ৪৮১ টাকা। ১৮ ক্যারেটের সোনার দাম হয়েছে ১ লাখ ৯৭ হাজার ৫৩০ টাকা। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির সোনার কমে হয়েছে ১ লাখ ৬০ হাজার ৯০৫ টাকা।
এর আগে ১৯ মার্চ দুপুরের ঘোষণা অনুযায়ী, ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম ছিল ২ লাখ ৪৬ হাজার ৯২৭ টাকা। এ ছাড়া প্রতি ভরি ২১ ক্যারেট ২ লাখ ৩৫ হাজার ৬৭১ টাকা, ১৮ ক্যারেট ২ লাখ ২ হাজার ২০ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম ছিল ১ লাখ ৬৪ হাজার ৫২১ টাকা।
জুয়েলার্স সমিতি জানিয়েছে, দেশের বুলিয়ন মার্কেটে তেজাবি সোনা ও রুপার মূল্য হ্রাস পেয়েছে। সে কারণে সোনার দাম সমন্বয় করা হয়েছে। যদিও দাম কমার মূল কারণ হলো, বিশ্ববাজারে সোনার দামের অব্যাহত পতন। অলংকার কেনার সময় সোনার দামের সঙ্গে ৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট যুক্ত হবে।
আজ সোনার দাম কমানো হলেও রুপার দাম অপরিবর্তিত আছে।
১৯ মার্চ দুই দফায় সোনার দাম কমানোর ফলে প্রতি ভরি ২২ ক্যারেট সোনার দাম কমে ১৫ হাজার ৩৩৮ টাকা। এ ছাড়া ২১ ক্যারেটের দাম কমে ১১ হাজার ৬৯৭ টাকা, ১৮ ক্যারেটে ১২ হাজার ৫৯৮ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম কমে ভরি প্রতি ১০ হাজার ২৬৪ টাকা।
আজ বিশ্ববাজারে বেড়েছে
গতকাল পর্যন্ত টানা ১০ দিন বিশ্ববাজারে সোনার দাম কমেছে। তবে আজ সোনার দাম বাড়তে শুরু করেছে। আজ এখন পর্যন্ত নিউইয়র্কের স্পট মার্কেটে সোনার দাম আউন্সপ্রতি ১৭১ ডলার ৫৩ সেন্ট বেড়েছে। ফলে এখন সোনার দাম আউন্সপ্রতি প্রায় ৪ হাজার ৫৭২ ডলার।
আজ দাম বাড়লেও গত ৩০ দিনে বিশ্ববাজারে সোনার দাম ৭৫৭ ডলার ৪৩ সেন্ট কমেছে। মূলত তার জেরেই দেশের বাজারে সোনার দাম কমানো হয়েছে।
গত বছর বিশ্ববাজারে সোনার দাম ৭০ শতাংশের বেশি বেড়েছে। সাধারণত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতায় সোনার দাম বাড়ে। যদিও গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের বিরুদ্ধে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধের এই অনিশ্চয়তার সময় সোনার বাজারে ভিন্ন চিত্র দেখা যাচ্ছে। সেটা হলো, সোনার দাম না বেড়ে বরং প্রায় স্থির হয়ে আছে। এখন দাম কমতে শুরু করেছে।