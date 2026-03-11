টানা দুই দিন বাড়ল সোনার দাম, আজ ভরিতে ২,২১৬ টাকা

টানা দুই দিন বাড়ল সোনার দাম, আজ ভরিতে ২,২১৬ টাকা
আজ বুধবার দেশের বাজারে সোনার দাম আবার বেড়েছে। গত সোমবার দাম কমানোর পর মঙ্গল ও বুধবার দাম বাড়ানো হলো। ফলে ২২ ক্যারেটের ভালো মানের সোনার দাম ভরিপ্রতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৭০ হাজার ৪৩০ টাকা।
গতকাল মূল্যবৃদ্ধির পর ভালো মানের সোনার দাম ছিল ভরিপ্রতি ২ লাখ ৬৮ হাজার ২১৪ টাকা। অর্থাৎ আজ ভরিপ্রতি দাম বেড়েছে ২ হাজার ২১৬ টাকা। ফলে টানা দুই দিন সোনার দাম বাড়ল ৫ হাজার ৪৫২ টাকা। সেই সঙ্গে বেড়েছে রুপার দাম।
চলতি সপ্তাহে এ নিয়ে তৃতীয়বার সোনার দাম সমন্বয় করা হলো। গত সপ্তাহে টানা চার দিন দাম বাড়ানো হয়। এরপর বুধবার দাম কমানো হয়। গত সপ্তাহে টানা চার দিনে সোনার দাম বেড়েছিল ভরিপ্রতি ১২ হাজার ১৩ টাকা। এরপর বুধবার দাম কমানো হয় ৯ হাজার ২১৪ টাকা। ফলে সামগ্রিকভাবে গত সপ্তাহে সোনার দাম বেড়েছিল ২ হাজার ৭৯৯ টাকা।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) আজ সকালে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্থানীয় বাজারে তেজাবি সোনা ও রুপার (খাঁটি সোনা ও রুপা) দাম বেড়েছে, সে কারণে সোনা ও রুপার দাম বাড়ানো হয়েছে। আজ সকাল ১০টা থেকেই এই দাম কার্যকর হয়েছে। যদিও দাম বাড়ার মূল কারণ হলো বিশ্ববাজারে সোনা ও রুপার দাম বেড়ে যাওয়া।
এদিকে আজ ভালো মানের রুপার দাম বেড়ে হয়েছে ভরিপ্রতি ৬ হাজার ৭০৭ টাকা। গতকাল ভালো মানের রুপার দাম ছিল ৬ হাজার ৫৩২ টাকা।
বাজুসের নতুন ঘোষণা অনুযায়ী, ভরিপ্রতি ২১ ক্যারেট সোনার দাম দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৫৮ হাজার ১২৪ টাকা; ১৮ ক্যারেট সোনার দাম ২ লাখ ২১ হাজার ২৬৬ টাকা। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম পড়ছে ভরিপ্রতি ১ লাখ ৮০ হাজার ৬১৭ টাকা।
বিজ্ঞপ্তিতে বাজুস আরও জানায়, সোনার বিক্রয়মূল্যের সঙ্গে আবশ্যিকভাবে সরকার নির্ধারিত ৫ শতাংশ ভ্যাট যুক্ত হবে।
গত জানুয়ারি মাসের শেষ দিক থেকেই দেশের বাজারে সোনার দামে অস্থিরতা বিরাজ করছে। এমনও হয়েছে, সকালে মূল্যবৃদ্ধির ঘোষণা দিয়ে রাতে আবার কমানো হয়েছে। গত ২৯ জানুয়ারি সোনার দাম ভরিপ্রতি সর্বোচ্চ ১৬ হাজার ২১৩ টাকা বেড়েছিল। এতে ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম দাঁড়ায় ২ লাখ ৮৬ হাজার টাকা। দেশের ইতিহাসে এটাই সোনার সর্বোচ্চ দাম।
বিশ্ববাজার টালমাটাল
মূলত বিশ্ববাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশের বাজারে সোনার দাম বাড়ানো-কমানো হয়। ইসরায়েল-ইরান যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে সোনার দাম যেভাবে বাড়ছিল, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তাতে ছেদ পড়েছে। তবে বাজারের উত্থান-পতন অব্যাহত আছে।
গতকাল বিশ্ববাজারের সোনার দাম অনেটা বেড়েছিল। আউন্সপ্রতি সোনার দাম ১০০ ডলারের বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ৫ হাজার ২৩৪ ডলারে উঠে গিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় অনুযায়ী, আজ বুধবার সোনার দাম প্রায় ২৮ ডলার কমেছে। কিন্তু গতকালের মূল্যবৃদ্ধির জেরে বাংলাদেশের বাজারের পরপর দুই দিন সোনার দাম বাড়ানো হলো।
গত বছর থেকেই বিশ্ববাজারে সোনার দাম বাড়তি। গত ৩০ দিনে সোনার দাম বেড়েছে প্রায় ২২৫ ডলার। গত ছয় মাসে সোনার দাম বেড়েছে প্রায় ১ হাজার ৫৯০ ডলার।