সোনার দাম বাড়ছেই, এবার ভরিতে ৭ হাজার টাকা বাড়বে

সোনার দাম বাড়ছেই, এবার ভরিতে ৭ হাজার টাকা বাড়বে
অনেকটা পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটছে সোনার দাম। আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে আবার সোনার দাম ভরিতে প্রায় সাত হাজার টাকা বাড়ছে। এ নিয়ে দেশের বাজারে টানা তিন দিন সোনার দাম বাড়ছে। তাতে সোনার সর্বোচ্চ দামের আরেকটি নতুন রেকর্ড হবে।
এবার একবারেই সোনার ভরিপ্রতি দাম বাড়ছে ৬ হাজার ৯০৬ টাকা। তাতে আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে ভালো মানের প্রতি ভরি সোনার দাম বেড়ে ২ লাখ ৯ হাজার টাকা দাঁড়াবে, যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। সোনার দামের পাশাপাশি রুপার দামও বাড়ছে। তাতে ভালো মানের এক ভরি রুপার দাম দাঁড়াবে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা, যা অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি।
আজ বুধবার রাতে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) সোনার দাম সমন্বয় করার এই ঘোষণা দিয়েছে। নতুন দর কাল বৃহস্পতিবার কার্যকর হবে। দাম বাড়ানোর পেছনে জুয়েলার্স সমিতি বরাবরের মতো তেজাবি সোনার (খাঁটি সোনা) মূল্যবৃদ্ধির কথা বলছে। মূলত বৈশ্বিক বাজারে টানা মূল্যবৃদ্ধির কারণে দেশের বাজারেও সোনার দাম বাড়ছে বলে মনে করা হয়। আজ আন্তর্জাতিক স্পট মার্কেটে প্রতি আউন্স সোনার দাম চার হাজার ডলার ছাড়িয়ে গেছে, যা ইতিহাসের সর্বোচ্চ দর।
চলতি সপ্তাহে চার দফা সোনার দাম বাড়িয়েছে জুয়েলার্স সমিতি। তার মধ্যে গত মঙ্গলবার ভরিতে দুই লাখ টাকার মাইলফলকে পৌঁছায়। আজ সেটি বেড়ে হয় ২ লাখ ২ হাজার ১৯৫ টাকা হয়। অথচ ২৬ মাস আগে সোনার দাম ছিল ১ লাখ টাকা ভরি।
সোনার মূল্যবৃদ্ধির কারণে কাল থেকে হলমার্ক করা ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম ২ লাখ ৯ হাজার ১০১ টাকা হবে। এ ছাড়া প্রতি ভরি ২১ ক্যারেট ১ লাখ ৯৯ হাজার ৫৯৪ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৭১ হাজার ৮৮ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনা বিক্রি হবে ১ লাখ ৪২ হাজার ৩০১ টাকায়।
আজ বুধবার পর্যন্ত ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনা ২ লাখ ২ হাজার ১৯৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে। এ ছাড়া ২১ ক্যারেট ১ লাখ ৯৩ হাজার ৪ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৬৫ হাজার ৪৩১ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনা ১ লাখ ৩৭ হাজার ৪৭২ টাকায় বিক্রি হয়েছে। কাল থেকে প্রতি ভরি ২২ ক্যারেট সোনায় ৬ হাজার ৯০৬ টাকা, ২১ ক্যারটে ৬ হাজার ৫৯০ টাকা এবং ১৮ ক্যারেটে ৫ হাজার ৬৫৭ টাকা বাড়বে। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম বাড়বে ভরিতে ৩ হাজার ৫৬ টাকা।
জুয়েলার্স সমিতির তথ্য অনুযায়ী, মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কাল থেকে হলমার্ক করা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি রুপা ৪ হাজার ৯৫১ টাকায় বিক্রি হবে। এ ছাড়া ২১ ক্যারেট রুপা ৪ হাজার ৭৪৭ টাকা, ১৮ ক্যারেট রুপা ৪ হাজার ৭১ এবং সনাতন পদ্ধতির রুপার দাম বেড়ে হবে ৩ হাজার ৫৬ টাকা ভরি। কাল থেকে ২২ ক্যারেট রুপার দাম ভরিতে ২৯৭ টাকা বাড়ছে।