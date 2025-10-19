বাংলাদেশ তিন কনভেনশন অনুসমর্থন করবে বুধবার
দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশই হচ্ছে প্রথম দেশ, যারা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) মোট ১০টি মৌলিক কনভেনশনের সব কটি অনুসমর্থন করতে চলেছে। আইএলওর মোট মৌলিক কনভেনশন ১০টি। এর মধ্যে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত অনুসমর্থন করেছে ৮টি। আগামী বুধবার দুটি মৌলিক কনভেনশনসহ আরও একটি অর্থাৎ তিনটি কনভেনশন অনুসমর্থন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
আইএলওর এ কনভেনশনগুলোয় সই করবেন শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের উপস্থিতিতে ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এ সই হওয়ার কথা রয়েছে। এ সময় আইএলওর ঢাকা কার্যালয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন।
ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) সদস্যদেশগুলোর শ্রমমন্ত্রীদের ষষ্ঠ ওআইসি সম্মেলনে (১৫-১৬ অক্টোবর) যোগ দিতে গিয়ে শ্রম উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন এখন কাতারে রয়েছেন। তিনি দেশে ফিরবেন ২১ অক্টোবর। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, এ সম্মেলনেও শ্রম উপদেষ্টা আইএলওর তিন কনভেনশন অনুসমর্থনের কথা জানিয়েছেন।
বাংলাদেশ যে তিনটি কনভেনশনে অনুসমর্থন দেবে সেগুলো হচ্ছে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক কনভেনশন ১৫৫, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার মান উন্নয়নে প্রচারণামূলক কাঠামো কনভেনশন ১৮৭ এবং কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা ও হয়রানি প্রতিরোধবিষয়ক কনভেনশন ১৯০। এর মধ্যে ১৫৫ ও ১৮৭ হচ্ছে আইএলওর মৌলিক কনভেনশন।
শ্রমসচিব মো. সানোয়ার জাহান ভূঁইয়া গত বুধবার প্রথম আলোকে বলেন, ‘দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশই হতে যাচ্ছে প্রথম দেশ, যে দেশ আইএলওর মোট ১০টি মৌলিক কনভেনশন অনুসমর্থন করছে।’
প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে গত ২৪ জুলাই উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে আইএলও এ তিনটি কনভেনশনে অনুসমর্থন দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সূত্রগুলো জানায়, সই করার পর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় আইএলওর প্রধান কার্যালয়ে সংস্থাটির মহাপরিচালক গিলবার্ট এফ হাউংবোর কাছে তিন কনভেনশন অনুসমর্থনের প্রমাণপত্র কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠানো হবে। আগামী ১৭ থেকে ২৮ নভেম্বর জেনেভায় আইএলওর পরিচালনা পর্ষদের ৩৫৫তম অধিবেশন বসবে। এ অধিবেশনে শ্রম উপদেষ্টার নেতৃত্বে একটি দল যাচ্ছে জেনেভায়। তখনো আইএলওর মহাপরিচালকের কাছে তা হস্তান্তর করা হতে পারে।
১৯১৯ সালের ১৯ এপ্রিল ভার্সাই চুক্তি অনুযায়ী গঠিত হয় আইএলও, যার বর্তমান সদস্য ১৮৭। এ পর্যন্ত আইএলওর মৌলিক ৮টিসহ ৩৬টি কনভেনশন ও একটি প্রটোকলে অনুসমর্থন করেছে বাংলাদেশ।
কোন কনভেনশনে কী আছে
আইএলও ১৯৮১ সালে পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য কনভেনশন গ্রহণ করে। এটি আইএলও কনভেনশন ১৫৫, যা অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেলথ (ওএসএইচ) হিসেবে পরিচিত। এখন পর্যন্ত মোট ৮৩টি সদস্যরাষ্ট্র এ কনভেনশন অনুসমর্থন করেছে। কর্মক্ষেত্রে ওএসএইচ সংস্কৃতি গড়ে উঠলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে এবং আন্তর্জাতিক ক্রেতা প্রতিষ্ঠান ও ব্র্যান্ডগুলোর আস্থা অর্জনে ভূমিকা রাখবে বলে জানায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
আইএলও কনভেনশন ১৮৭ গৃহীত হয় ২০০৬ সালে। ১৫৫ ও ১৮৭ মোটামুটি কাছাকাছি ধরনের। কনভেনশন ১৮৭ অনুসমর্থন করেছে এ পর্যন্ত ৬৯টি সদস্যদেশ। এ কনভেনশনের মূল উদ্দেশ্য সদস্যরাষ্ট্রগুলোকে কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়তা করা।
আইএলও কনভেনশন ১৯০ গৃহীত হয় ২০১৯ সালে। এটি অনুসমর্থন করেছে ৪৯টি সদস্যদেশ। এটি অনুসমর্থনের ফলে পোশাকশিল্পসহ বিভিন্ন শিল্প খাতে ও কর্মক্ষেত্রে কর্মরত নারী কর্মী ও শ্রমিকদের অপ্রত্যাশিত আচরণ ও হয়রানি থেকে মুক্ত রাখতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।