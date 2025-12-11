যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাগ রপ্তানি শুরু করল আরএফএল
দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শিল্প গ্রুপ আরএফএল এবার যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন ধরনের ব্যাগ রপ্তানি শুরু করেছে। সম্প্রতি রংপুরের গঙ্গাচড়ায় অবস্থিত আরএফএলের নিজস্ব কারখানা থেকে ব্যাগের প্রথম চালান যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে পাঠানো হয়। ব্যাগগুলো এই কারখানায় উৎপাদিত হয়েছে।
বর্তমানে কানাডা, ইতালি, জাপান, মেক্সিকো, জার্মানি, কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়াসহ মোট ১০টি দেশে নিয়মিত ব্যাগ রপ্তানি করছে প্রতিষ্ঠানটি। আরএফএলের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।
এ বিষয়ে আরএফএল গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আর এন পাল বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের মতো বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সফলভাবে প্রবেশ করতে পারা আমাদের জন্য অত্যন্ত সম্মান ও গর্বের। আমরা মনে করি, যুক্তরাষ্ট্রে এই ব্যাগ রপ্তানি কার্যক্রমের মাধ্যমে আরএফএল বৈশ্বিক বাজারে নিজেদের অবস্থান আরও শক্তিশালী করছে।’
আর এন পাল আরও বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রে যে ব্যাগ রপ্তানি করা হয়েছে, সেগুলো রংপুরের গঙ্গাচড়ায় আরএফএলের কারখানায় উৎপাদিত। আমরা বরাবরই বিশ্বাস করি, শিল্পায়ন শুধু শহরকেন্দ্রিক হলে চলবে না। গঙ্গাচড়ায় এই প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করতে চেয়েছি, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও বিশ্ববাজারের জন্য মানসম্মত পণ্য তৈরি করা সম্ভব। এবার আমরা যুক্তরাষ্ট্রে নারীদের হ্যান্ডব্যাগ রপ্তানি করেছি। ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী ভবিষ্যতে আরও নতুন বাজারে প্রবেশের পাশাপাশি মানসম্পন্ন পণ্য সরবরাহ অব্যাহত রাখাই আমাদের লক্ষ্য।’
আরএফএল গ্রুপ জানায়, ২০২৩ সাল থেকে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই ব্যাগ উৎপাদন ও বিপণন করছে তারা। বর্তমানে ট্রাভেলো ব্র্যান্ডের নামে লেডিস ব্যাগ, ব্যাকপ্যাক, ডাফল ব্যাগ, স্টোরেজ ব্যাগ, সফট লাগেজ, হার্ড লাগেজসহ বিভিন্ন ধরনের ব্যাগ উৎপাদন ও বাজারজাত করছে প্রতিষ্ঠানটি।