টানা দুদিন কমল সোনার দাম, আজ ভরিতে ৪,৩৭৪ টাকা

টানা দুদিন কমল সোনার দাম, আজ ভরিতে ৪,৩৭৪ টাকা
দেশের বাজারে আজ শনিবার আবার কমানো হয়েছে সোনার দাম। এ নিয়ে টানা দুই দিন সোনার দাম কমল।
দেশের বাজারে সোনার দাম ভরিতে কমেছে সর্বোচ্চ ৪ হাজার ৩৭৪ টাকা। আজ সকাল ১০টায় সোনার নতুন দাম কার্যকর হয়েছে। ফলে গতকাল শুক্রবার ও আজ সোনার ভরিপ্রতি সর্বোচ্চ ৬ হাজার ৫৯০ টাকা কমেছে।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সোনার দাম কমার বিষয়টি জানিয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্থানীয় বাজারে তেজাবি সোনার (পাকা সোনা) দাম কমার পরিপ্রেক্ষিতে এই দাম কমানো হয়েছে। মূলত আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম কমে যাওয়ার কারণে দেশের বাজারে সমন্বয় করেছেন জুয়েলার্স সমিতির নেতারা। সর্বশেষ ৭ মে সোনার দাম বেড়েছিল সর্বোচ্চ ২ হাজার ২১৬ টাকা।
আজ সকালে নতুন দাম কার্যকর হওয়ায় দেশের বাজারে সোনার দাম দাঁড়িয়েছে এ রকম: ২২ ক্যারেটের সোনার দাম প্রতি ভরি ২ লাখ ৩৮ হাজার ১২০ টাকা। ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি ২ লাখ ২৭ হাজার ৩৩১ টাকা, ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি ১ লাখ ৯৪ হাজার ৮৪৭ টাকা, সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম ১ লাখ ৫৮ হাজার ৬৮৯ টাকা।
এ ছাড়া আজ রুপার দামও কমেছে। ফলে ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি রুপার দাম হয়েছে ৫ হাজার ৬৫৭ টাকা।
আজ নতুন দাম কার্যকর হওয়ার আগে ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম ছিল ২ লাখ ৪২ হাজার ৪৯৫ টাকা। এ ছাড়া ২১ ক্যারেটের ভরি ২ লাখ ৩১ হাজার ৪৭২ টাকা, ১৮ ক্যারেটের ভরি ১ লাখ ৯৮ হাজার ৪০৫ টাকা, সনাতন পদ্ধতিতে সোনার ভরি ছিল ১ লাখ ৬১ হাজার ৬০৫ টাকা।
যুক্তরাষ্ট্র-ইরাসরায়েল-ইরান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বিশ্ববাজারে সোনার কমেছে। ১৫ মে বিশ্ববাজারে সোনার দাম প্রতি আউন্স প্রায় ১৩৭ ডলার কমেছে। এ ছাড়া গত ৩০ দিনে সামগ্রিকভাবে সোনার দাম ১০৮ ডলার কমেছে। সোনার দাম মূলত প্রতিদিনই ওঠানামা করে, তার ভিত্তিতে গত এক মাসের এই হিসাব।