ইউনিলিভার বাংলাদেশের নতুন এমডি রুহুল কুদ্দুস খান
দেশের শীর্ষস্থানীয় নিত্যব্যবহার্য ও ভোগ্যপণ্য (এফএমসিজি) উৎপাদন ও বিপণনকারী বহুজাতিক কোম্পানি ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেডের (ইউবিএল) নতুন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক হয়েছেন রুহুল কুদ্দুস খান। তিনি আগামী ১ নভেম্বর নতুন এই দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। কোম্পানিটি আজ সোমবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে। দায়িত্ব গ্রহণের পর রুহুল কুদ্দুস খান ইউনিলিভার বাংলাদেশের বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাভেদ আখতারের স্থলাভিষিক্ত হবেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রুহুল কুদ্দুস খান ১৯৯৬ সালে কালুরঘাট কারখানায় ইউনিলিভার ফিউচার লিডারস প্রোগ্রামের (ইউএফএলপি) আওতায় শিক্ষানবিশ হিসেবে যোগ দেন। কর্মজীবনের ২৯ বছরের বেশি সময় তিনি বাংলাদেশ ও ভারতে সাপ্লাই চেইন এবং গবেষণা ও উন্নয়ন (আরঅ্যান্ডডি) বিভাগে বিভিন্ন নেতৃত্বস্থানীয় পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। টেকসই উন্নয়নে ইউনিলিভারের বৈশ্বিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে নেট জিরো অর্জনে ইউনিলিভার বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় রুহুল কুদ্দুস খানের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
রুহুল কুদ্দুস খান ইনডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (আইআইটি) থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রি অর্জন করেছেন। বাংলাদেশে সাপ্লাই চেইন ও অপারেশনস খাতের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁর এই নিয়োগের বিষয়ে ইউনিলিভারের পাকিস্তান, তুরস্ক, আরব ও বাংলাদেশ (পিটিএবি) ক্লাস্টারের প্রধান শাজিয়া সাইয়েদ বলেন, ‘রুহুল ব্যবসা রূপান্তরে নেতৃত্ব দেওয়া, কঠিন পরিস্থিতি দক্ষভাবে সামলানো এবং ব্যবসা ও পরিবেশে ইতিবাচক প্রভাব তৈরিতে সাফল্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সাপ্লাই চেইন ও অপারেশনসে গভীর দক্ষতা ও মানুষের প্রতি আন্তরিকতা তাঁকে এ দায়িত্বের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত করেছে। তাঁর নেতৃত্বে ইউনিলিভার বাংলাদেশ সবার প্রতিদিনের জীবনকে আরও আলোকিত করার যাত্রা অব্যাহত রাখবে।’
ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড দেশের শীর্ষস্থানীয় নিত্যব্যবহার্য ও ভোগ্যপণ্য (এফএমসিজি) উৎপাদন ও বিপণনকারী বহুজাতিক কোম্পানি, যার রয়েছে এ দেশে ৬০ বছরের ব্যবসার ঐতিহ্য। বাংলাদেশের প্রতি ১০টি পরিবারের মধ্যে ৯টির বেশি পরিবার দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে ইউনিলিভারের কোনো না কোনো ব্র্যান্ডের পণ্য ব্যবহার করে। লাক্স, লাইফবয়, সার্ফ এক্সেল, ক্লোজআপ, সানসিল্ক, পন্ডস, ভ্যাসলিন এবং ডাভসহ ২৫টির বেশি ব্র্যান্ড রয়েছে ইউনিলিভারের, যা বাংলাদেশের লাখো মানুষের প্রতিদিনের জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে।