এক ছাদের নিচে প্লাস্টিক, কাপড়ের দুই প্রদর্শনী শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
রাজধানীর শুরু হলো ১৮তম বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক, প্যাকেজিং ও প্রিন্টিং শিল্প মেলা। চার দিনব্যাপী এই মেলা রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) আয়োজিত হচ্ছে। এই মেলায় ১৬০টি দেশীয় প্রতিষ্ঠান ও ১৮টি দেশের ৩৯০টির বেশি ব্র্যান্ড অংশ নিয়েছেছবি: প্রথম আলো

লেড অ্যাসিড ব্যাটারির প্লাস্টিক যন্ত্রাংশ তৈরি করে গ্লোবাল এনার্জি। প্রতিষ্ঠানটি এখন বৈদ্যুতিক বাল্বের যন্ত্রাংশ তৈরি করতে চায়। তাই কাঁচামাল ও যন্ত্রের খোঁজে প্রতিষ্ঠানের চার কর্মকর্তাসহ প্লাস্টিক, প্যাকেজিং ও প্রিন্টিং শিল্প মেলায় আসেন প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান আহমেদ আতাউল করিম। মেলায় এক চীনা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে বৈদ্যুতিক বাল্ব তৈরির যন্ত্রও কিনে নেয় প্রতিষ্ঠানটি।

আজ বুধবার রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) শুরু হয়েছে চার দিনের ১৮তম বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক, প্যাকেজিং ও প্রিন্টিং শিল্প মেলা। মেলায় ১৬০টি দেশীয় প্রতিষ্ঠান ও ১৮টি দেশের ৩৯০টির বেশি ব্র্যান্ড অংশ নিয়েছে। মেলার আয়োজন করছে প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক অ্যাসোসিয়েশনের (বিপিজিএমইএ) ও ইয়র্কার্স ট্রেড অ্যান্ড মার্কেটিং সার্ভিস কোম্পানি।

প্লাস্টিক পণ্যের মেলার পাশাপাশি আইসিসিবির অন্য তিন হলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে চার দিনের ২৫তম ঢাকা আন্তর্জাতিক ইয়ার্ন অ্যান্ড ফেব্রিক ও ৮ম ঢাকা আন্তর্জাতিক ডেনিম প্রদর্শনী। সেখানে ১৫টি দেশের ৩২৫টি প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে। প্রদর্শনীটির আয়োজন করেছে সেমস গ্লোবাল ইউএসএ ও সিসিপিআইটি টেক্স চায়না।

আজ সকালে এই দুই প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এর মধ্যে প্লাস্টিক, প্যাকেজিং ও প্রিন্টিং শিল্প মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন ও বিপিজিএমইএর সাবেক সভাপতি এ এস এম কামাল উদ্দিন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বিপিজিএমইএর সভাপতি শামীম আহমেদ। সমাপনী বক্তব্য দেন বিপিজিএমইএর জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি কে এম ইকবাল হোসেন।

রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) তিনটি হলে আয়োজিত হচ্ছে ২৫তম ঢাকা আন্তর্জাতিক ইয়ার্ন অ্যান্ড ফেব্রিক ও ৮ম ঢাকা আন্তর্জাতিক ডেনিম প্রদর্শনী। চার দিনব্যাপী এই প্রদর্শনীতে ১৫টি দেশের ৩২৫টি প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে
প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাহবুবুর রহমান বলেন, প্লাস্টিক পণ্যের স্থানীয় উৎপাদনের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে সরকার বন্ড সুবিধার মাধ্যমে এই খাতের আমদানি সীমিত করার চিন্তা করছে। প্লাস্টিক খাতের উন্নয়নে সরকার পোশাক খাতের মতো পশ্চাৎ সংযোগ শিল্পগুলোকেও প্রয়োজনীয় নীতিগত সহায়তা দেবে।

এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন বলেন, এলডিসি উত্তরণের পর জিএসপি সুবিধা ও শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার না থাকলে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রায় ১৪ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে। পাশাপাশি মেধাস্বত্ব আইন কঠোরভাবে কার্যকর হলে অনেক পণ্যের উৎপাদন ঝুঁকিতে পড়বে। তাই এলডিসি–পরবর্তী প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে শ্রমিকের দক্ষতা ও উৎপাদনসক্ষমতা বাড়াতে হবে।

এ ছাড়া একই সময়ে আইসিসিবির রাজদর্শন হলে আলাদাভাবে আন্তর্জাতিক ইয়ার্ন অ্যান্ড ফেব্রিক প্রদর্শনী ও ঢাকা আন্তর্জাতিক ডেনিম প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সেমস গ্লোবাল ইউএসএর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেহেরুন এন ইসলাম। আরও বক্তব্য দেন সহ–আয়োজক সিসিপিআইটি টেক্স চায়নার মহাসচিব চেন বো। এ ছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকার চীনা দূতাবাসের কমার্শিয়াল কনস্যুলেট সং ইয়াং, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও বস্ত্র অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) আরিফুর রহমান খান, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. ফিরোজ উদ্দিন ও বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএমইএ) পরিচালক নাফিস উদ দৌলা।

